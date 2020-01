Italia’Got Talent 2020 anticipazioni della terza puntata del 29 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Italia’Got Talent 2020 anticipazioni mercoledì 29 gennaio: i concorrenti della terza puntata delle Audizioni Continua il successo di Italia’s Got Talent su TV8. Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini sono pronti a tornare a giudicare anche questa settimana, il terzo appuntamento delle Audizioni. Continua la ricerca dei finalisti quindi, i quali si accoderanno ai già qualificati World Taekwondo Demonstration Team, il Golden Buzzer di Mara Maionchi, Andrea Fratellini e Zio Tore e la Iorio Family, i finalisti della seconda puntata. Italia’s Got Talent 2020 i finalisti Nella puntata di mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.30, il palco di Italia’s Got Talent sarà teatro di performance spettacolari: un 75enne darà prova della sua forza, sollevando 150 kg, il peso delle nipoti; una 13enne dimostrerà di saper contare all’istante quante lettere compongono una ... dituttounpop

megamodo : Italia’s Got Talent, su TV8 in prima visione assoluta il terzo appuntamento #italiasgottalent #talent #tv8 - Riflettente : @Nick_Karter_ Poi guardo Lodovica Comello ad Italia's got talent.. bella, spigliata, simpatica, discreta, brava can… - SpettacoliNEWS : Italia’s Got Talent: terzo appuntamento mercoledi' 29 gennaio, alle ore 21.30, su TV8 @IGT_official #IGT @TV8it… -