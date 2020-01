Quando il marito della Segre scelse il Msi "Aveva il cuore a destra ma era antifascista" (Di sabato 25 gennaio 2020) Felice Manti La candidatura alla Camera nel 1979 e l'esperimento della «Costituente» Il marito di Liliana Segre, senatrice a vita e testimone vivente dei guasti dell'antisemitismo e dei campi di concentramento nazisti, era un antifascista cattolico. Nulla di strano. Se non fosse che il suo cuore di uomo d'ordine, con una carriera militare, batteva a destra. E se non fosse che, come è stato possibile appurare spulciando negli archivi del Viminale, nel 1979 avesse deciso di candidarsi alla Camera con il Movimento sociale italiano ma come «indipendente». Neanche 700 voti. Già, l'Msi di Giorgio Almirante, il cui destino curiosamente si è intrecciato di recente con la stessa Segre per via del pasticciaccio della via intitolata (legittimamente) all'ex leader Msi dal Comune di Verona nel giorno della cittadinanza scaligera offerta (e rifiutata) dalla stessa Segre. Il perché Alfredo ... ilgiornale

