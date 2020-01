Auguri a Maria Elena Boschi, l’ex ministra compie 39 anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 24 gennaio 1981 Maria Elena Boschi nasce a Montevarchi. L’ascesa della politica toscana al fianco di Matteo Renzi, fino al ruolo di ministra. L’ex ministra Maria Elena Boschi festeggia 39 anni. La politica toscana è infatti nata il 24 gennaio 1981 a Montevarchi (Arezzo) da Stefania, dirigente scolastico, e Pierluigi, dirigente bancario. I primi passi in politica Cresciuta a Laterina, borgo della provincia di Arezzo, si laurea in Giurisprudenza specializzandosi in diritto societario. Inizia la pratica legale in uno studio in cui lavora Francesco Bonifazi, avvocato con la passione per la politica, sostenitore del Partito Democratico: i due nel 2009 sostengono la candidatura di Michele Ventura, dalemiano, contro Matteo Renzi per la carica di sindaco di Firenze. L’incontro con Matteo Renzi La vittoria di Renzi ai danni di Ventura fa sì che Bonifazi, ... newsmondo

salvato43755179 : @CasaLettori ????????????auguri Maria Anna - TelefilmSpoiler : Oggi facciamo tanti auguri per i suoi 58 anni ad ANNA MARIA BARBERA! Nata a Torino, la troviamo in film come 'Il pa… - Maria_11_22_33 : @versus5823 Eh...auguri ???? -