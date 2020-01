Italia-Montenegro 8-10 | azzurri fuori dagli Europei

Pallanuoto - Italia-Montenegro 8-10 : le pagelle del Settebello. Male gli azzurri - giornata da dimenticare per Di Fulvio : Una giornata davvero da dimenticare, un quarto di finale da cancellare al più presto. Un bruttissimo Settebello è stato eliminato dagli Europei di Pallanuoto di Budapest: a passare il turno è stato il Montenegro che si è imposto per 10-8 guidato da un Petkovic mostruoso. Andiamo a rivivere l’incontro degli azzurri con le pagelle. pagelle Settebello: Italia-Montenegro 8-10 Marco Del Lungo, voto 5,5: qualche responsabilità, almeno su un paio ...

Diretta/ Italia Montenegro - risultato finale 8-10 - : Settebello fuori dall'Europeo! : Diretta Italia Montenegro: risultato finale 8-10. Settebello sconfitto e fuori ai quarti degli Europei di pallanuoto maschile, in corso a Budapest.

LIVE Italia-Montenegro 8-10 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello eliminato dai balcanici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona serata da OA Sport. 17.01 Il Settebello giocherà ora per il quinto posto. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Montenegro 8-10. 26″ Lazovic para su Echenique. E’ finita. 43″ Time out Italia. Serve un miracolo agli azzurri. 1’45” Lazovic si supera su Di Fulvio e spezza i sogni di ...

LIVE Italia-Montenegro 8-10 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : serve un miracolo al Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43″ Time out Italia. serve un miracolo agli azzurri. 1’45” Lazovic si supera su Di Fulvio e spezza i sogni di rimonta del Settebello. 2’09” Del Lungo tiene a galla il Settebello! 3’36” GOOOLLL!!!! Bordata di Figlioli dal perimetro e -2 Settebello! Italia-Montenegro 8-10. 4’37” Ennesima ottima parata di Lazovic su Di ...

LIVE Italia-Montenegro 7-9 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : arriva il break dei balcanici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8’00” Primo possesso per Di Fulvio. INIZIO ULTIMO QUARTO. FINE TERZO QUARTO. Italia-Montenegro 7-9. 6″ Del Lungo si supera su Ivovic e tiene a galla il Settebello. 27″ Fallo di Bodegas, ultimo possesso per il Montenegro. 1’50” Gol Montenegro. Petkovic ci punisce ancora in superiorità. Italia-Montenegro 7-9. 2’09 Temporanea per Figari, timeout ...

LIVE Italia-Montenegro 7-8 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello sotto a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’06” Gol Montenegro. Bella deviazione al volo di Spaic al centro. Italia-Montenegro 7-8. 3’31” GOOOOLLLL!!!! Gran conclusione di Figari e pareggio azzurro! Italia-Montenegro 7-7. 5’00” Timeout Italia. 5’24” Draskovic spreca una controfuga colpendo il palo. 6’04” Echenique anticipa Ivovic e recupera palla. 6’25” Figlioli ...

LIVE Italia-Montenegro 6-7 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : Settebello sotto a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Montenegro 6-7. 56″ Gol Montenegro. Draskovic punisce Del Lungo da lontano. Italia-Montenegro 6-7. 2’01” Gol Montenegro. Terzo gol di Petkovic in superiorità. Italia-Montenegro 6-6. 2’38” GOOOOLLL!!!!!! Figari riesce a concretizzare negli ultimi istanti a disposizione la superiorità numerica. Italia-Montenegro 6-5. 4’58” ...

LIVE Italia-Montenegro 3-3 pallanuoto - Europei 2020 in DIRETTA : soffre il Settebello in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO. Italia-Montenegro 3-3. 7″ Vidovic anticipa Aicardi. 1’23” GOOOLLLLLL!!!!!!! Luongo guadagna l’espulsione e poi concretizza la superiorità! Italia-Montenegro 3-3. 1’45” Beduina di Spaic neutralizzata da Del Lungo! 2’40” Gol Montenegro. Draskovic batte l’incolpevole Del Lungo. Italia-Montenegro 2-3. 2’57” ...

DIRETTA Italia MONTENEGRO/ Video streaming Rai : le parole di Sandro Campagna : DIRETTA ITALIA MONTENEGRO: streaming Video tv, risultato live della partita, valida per i quarti degli Europei di pallanuoto maschile, in corso a Budapest.

Italia-Montenegro oggi in tv : orario d’inizio - streaming e programma Europei pallanuoto 2020 : È il grande giorno del Settebello di Sandro Campagna. Inizia la fase ad eliminazione diretta per gli Europei di pallanuoto maschile a Budapest, scende in acqua la Nazionale italiana nei quarti di finale: gli azzurri oggi se la vedranno con il Montenegro. In palio c’è ovviamente il pass per la zona medaglie: Figlioli e compagni che non hanno l’ossessione di andare avanti per andare a caccia della qualificazione olimpica, già in ...

Italia-Montenegro : programma - orario e tv Europei pallanuoto 2020 : Domani inizia la seconda fase dell’Italia: a Budapest, in Ungheria, saranno in programma i quarti di finale degli Europei 2020 di pallanuoto. La rassegna continentale vedrà infatti, mercoledì 22 gennaio, tornare in acqua le vincitrici dei raggruppamenti della prima fase del torneo maschile. L’Italia, dopo il filotto vincente nel Girone D contro Grecia, Francia e Georgia, nel primo turno ad eliminazione diretta sarà opposta al ...

Pallanuoto - Mondiali under 20 2019 : pareggio con il Montenegro per l’Italia che vale il primo posto nel girone : Un pareggio davvero molto importante per la Nazionale italiana under 20 di Pallanuoto maschile. Gli azzurrini chiuderanno infatti al comando il proprio girone, il Gruppo C, ai Mondiali di categoria di Kuwait City. Dopo il 14-14 con il Montenegro arrivato oggi, infatti, per la Nazionale di Silipo manca solo la sfida di domani con i padroni di casa, compagine cenerentola della manifestazione. Partono forte i rappresentanti italiani, che poi ...