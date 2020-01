Chi è Junior Cally, il big a rischio Festival di Sanremo 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) La domanda “chi è Junior Cally?” può risultare più o meno discutibile, a seconda del grado di conoscenza della scena rap da parte dell’interlocutore. Quello che è certo è che questa domanda abbia infiammato i social network, dopo l’annuncio di Amadeus di includere il cantante fra i 24 big del Festival di Sanremo 2020. Da un certo punto di vista era lecito attendersi qualche polemica, nei confronti di un artista che, in fin dei conti, ha costruito il proprio successo in un lasso di tempo relativamente molto breve. Una situazione che lo stesso interessato ha saputo sfruttare a suo vantaggio, indossando una vistosa giacca con scritto “Ma chi è Junior Cally?” durante la serata di presentazione dei partecipanti. La maschera antigas Junior Cally, al secolo Antonio Signore, è un rapper di origini romane. Classe 1991, è diventato famoso per l’abitudine di indossare sempre una ... thesocialpost

LegaSalvini : SANREMO, #SALVINI CONTRO JUNIOR CALLY: 'NON PUÒ SALIRE SUL PALCO CHI SDOGANA FEMMINICIDIO E STUPRO' - lauralegro : Il vero problema di junior cally non sono i suoi testi o la sua musica, ma che io NON SO CHI SIA! #lavecchiaia #sanremo - MartyRockstar : Che bello vedere tutto questo movimento per eliminare Junior Cally da #Sanremo2020 e neanche una parola sugli emerg… -