Droga al concerto di Capodanno, archiviato il caso del rapper Clementino (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Nocera Inferiore (Sa) – Si chiude con l’archiviazione il clamoroso caso del rapper Clementino, che era stato accusato di aver inneggiato all’uso di droghe leggere durante il concerto tenuto sul palcoscenico nella piazza centrale di Nocera Inferiore il giorno di Capodanno. Il caso, che aveva visto da un lato agenti della Digos perquisire i filmati dell’evento, dall’altro lo stesso cantante scagionarsi dall’accusa mostrando che i gadget che aveva lanciato erano dei semplici portachiavi e non delle dosi di Droga come era stato ipotizzato, si chiude con un’archiviazione. Sulla vicenda si registra anche l’intervento del sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato che, subito dopo la notizia dell’inchiesta, aveva annunciato di non pagare il cachet del cantante. “Sono contento che una vicenda paradossale abbia avuto l’esito che doveva avere; cioe’ un ... Leggi la notizia su anteprima24

mvalfoy : gli eugeni che droga hanno assunto esattamente prima di decidere di cantare tutta la loro discografia al concerto - Isa2k : Manca più di un anno al primo concerto di cui si possono comprare i biglietti e già fioccano i gruppi di aiuto (com… -