Francesco Totti incontra Spelacchio l’Albero di Natale di Roma

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)hato, l’albero didi: «Come fai a resistere con tutte quelle palline…», si tratta di un video realizzato da “Netflix”, sponsor di, che ha immaginato un dialogo trae l’albero didi Piazza Venezia. Nel filmato,si sta allenando in un parco. Il Capitano si appoggia a un albero per fare stretching e inizia il magico incontro.chiede a: «Ma ce la fai a stare tutto il giorno in piedi? Io reggevo solo 90 minuti». E quando l’albero risponde che per i bambini farebbe questo e altro, l’ex calciatore risponde: «È difficile smettere di fare quello che ti piace…»., poi, mette una bizzarra fascia da capitano all’albero die gli chiede: «Ma come fai con tutte quelle palline attaccate? Io le calcerei tutte…». Neanche a dirlo, il filmato, ...

TutteLeNotizie : Francesco Totti incontra Spelacchio e scrivono insieme la letterina a Babbo Natale: il… - Noovyis : (Francesco Totti incontra Spelacchio e scrivono insieme la letterina a Babbo Natale: il dialogo surreale) Playhitm… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Dire: L'albero di Natale della Capitale, #Spelacchio, e lo storico capitano della Roma, Francesco #Totti, sono i protagonisti d… -