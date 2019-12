Bello Figo | Trombo a Facoltà | è polemica per il video

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per la sua ultima provocazionecorre il rischio di finire in tribunale: il suo ultimoè stato girato all’interno dell’Università di Pisa, e sembra senza autorizzazione.”, il nome già la dice lunga sul singolo di, ma a incendiare laci ha pensato ildel singolo, che sarebbe stato girato all’interno dell’Università di Pisa senza autorizzazioni da parte dell’Ateneo. Ilha provocato una bufera sui social, e rischia di finire difronte a un giudice. L’Università ha infatti fatto sapere che: “tutelerà il proprio onore e la propria immagine in ogni sede”, e sembra chiaro quindi che potrebbero partire delle denunce nei confronti della celebrità. Nel testo come sempre non mancano parolacce, modelle semi svestite e oscenità, e del resto già ...

