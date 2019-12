Esplorazioni gas, accordo Turchia-Libia

Dopo la firma di unsui confini marittimi,effettueranno operazioni congiunte di esplorazione nel Mediterraneo orientale. Lo dice il il presidente turco Erdogan. Il governo libico e Ankara hanno siglato l'di perforazione il mese scorso. Una decisione che ha acuito le tensioni tra Grecia e,già forti per via delledi gas turche nel Mediterraneo orientale al largo di Cipro. L'Ue ha già preparato sanzioni contro la. Ma per Erdogan, "il diritto internazionale è rispettato".(Di martedì 10 dicembre 2019)