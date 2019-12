Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019) SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PERSI E’ FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTELNO VERSOINCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA LUDOVICO ALTIERI ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI VERSOCENTRO RALLENTAMENTI MA PERSULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTIINTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSOCENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA ...

