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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18 | 30 SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER Traffico SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA ...

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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 18:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) SULLA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ED ANCHE PER Traffico SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL RomaNO VERSO Roma  INCIDENTE ANCHE SUL SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI  LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA  E SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA AURELIA ALTEZZA LUDOVICO ALTIERI  ANCORA DISAGI PER INCIDENTE SU VIA PACINOTTI ALTEZZA VIA RAFFAELLI VERSO Roma CENTRO RALLENTAMENTI MA PER Traffico  SULLA CASSIA DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA FLAMINIA SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREIZIONI   FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E  VERSO SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE  FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 VERSO Roma CENTRO TRA VIA DI TOR CERVARA ...
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