Due professori di chimica producono droghe nel laboratorio dell’università | arrestati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Duedisi sono messi a produrreneldell’università dove insegnavano. Sembra la trama del film “Smetto quando voglio“, in cui un gruppo di ricercatori universitari crea una smart drug e inizia a spacciarla per arricchirsi, invece è successo davvero in Arkansas, negli Stati Uniti: Terry David Bateman, di 45 anni, e Bradley Allen Rowland, di 40, sono staticon l’accusa di aver prodotto metanfetamine neldella Henderson State University di Arkadelphia, dove insegnavano. I due sono stati infatti sospesi dall’università. A dare la notizia è il New York Times, secondo cui il centro di ricerca dell’ateneo era stato chiuso l’8 ottobre scorso dopo che nei corridoi si era diffuso uno strano odore chimico che aveva fatto scattare l’allarme. Dai primi test era emersa un’elevata ...

