Giuseppe Conte | una pesantissima telefonata a Silvio Berlusconi | la rivelazione di

Donald Trump riceve Sergio Mattarella : "Rapporti con l'Italia mai così buoni". C'entra Giuseppe Conte? : Faccia a faccia nello studio ovale tra Sergio Mattarella e Donald Trump. Un incontro che vede al centro il tema dei dazi e l'emergenza in Siria. L'accoglienza riservata dal presidente degli Stati Uniti al presidente della Repubblica è stata definita come calorosa. Trump ha subito affermato: "I rappo

Matteo Salvini e Renzi - dietro le quinte di Porta a Porta e in Senato il patto : nel mirino Giuseppe Conte : Lontani dalle telecamere i due Mattei (Salvini e Renzi), che si sono confrontati a Porta a Porta, almeno su un punto sono in sintonia. Di fatto - rivela La Stampa - i leader indiscussi quando si incontrano al Senato si trattengono con piacere e spesso si mandano messaggini telefonici. Atteggiamenti

Luigi Di Maio commissariato al ministero degli Esteri - mani di Giuseppe Conte sulla Farnesina : il retroscena : Nel Movimento 5 Stelle sono in molti a voler spodestare Luigi Di Maio. Nel mirino non solo il suo ruolo di capo politico (i facilitatori che a breve saranno nominati per affiancarlo lo dimostrano), ma anche la poltrona alla Farnesina. Nei corridoi del ministero degli Esteri - scrive Il Giornale - si

Giuseppe Conte - l'sms riservato al ministro Gualtieri nelle ore della manovra : "Altrimenti vado da solo" : Sulla manovra Giuseppe Conte si gioca la poltrona, e non è un modo di dire. Per questo il premier, viste le tensioni altissime nella sua maggioranza con Pd, M5s e Italia Viva divisi praticamente su tutte le misure-chiave del Decreto fiscale, ha mandato un sms al ministro dell'Economia Roberto Gualti

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte vero capo del M5s ma si vergogna a dirlo. Con chi sarà la sfida a sinistra" : Il premier Conte sostiene di essere sopra le parti e di svolgere un ruolo di rappresentanza, sintesi e indirizzo delle quattro sinistre che reggono il suo governo. In realtà nello scorso fine settimana egli è stato, con Grillo, la star della festa dei dieci anni di M5S, a Napoli. Sul palco, Di Maio

Giuseppe Conte - il retroscena : tensioni sulla manovra - il premier stacca il telefono : La manovra economica pensata da due forze politiche (Pd e Cinque Stelle) ex nemiche (o tutt'ora nemiche?) sembra non trovare una quadra, tanto da far perdere la pazienza pure a Giuseppe Conte. Il premier, come è noto, ha deciso di rimandare a oggi, martedì 15 ottobre (giorno ultimo), il Consiglio de

Giuseppe Conte - prova di forza contro Matteo Renzi : "Quota 100 resta nella manovra" : Giuseppe Conte manterrà Quota 100 nella manovra, perché spiega, "questo è l’indirizzo politico. Si è ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 comunque rimane, questo senz'altro". Il presidente del Consiglio è intervenuto a margine della presentazione della relazio

Matteo Renzi e Salvini a Porta a Porta - "zero regole" da Bruno Vespa : perché trema Giuseppe Conte : Matteo Salvini contro Matteo Renzi. Il duello che andrà in onda stasera 15 ottobre da Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1 durerà 75 minuti e non ci saranno regole: né timing per le risposte né alcun diritto di replica. Tantomeno la claque. Solo i due sfidanti, il conduttore e i giornalisti in studi

Papa Francesco - la richiesta a Giuseppe Conte : aiutare l'ex capo della Gendarmeria - Giani : Ora che Domenico Giani, capo della Gendarmeria vaticana, si è dimesso per la "velina" uscita sui cinque impiegati coinvolti nell'inchiesta finanziaria, Papa Francesco ha accettato le sue dimissioni. E in attesa che la bufera passi dal Vaticano, rivela Il Messaggero in un retroscena, è partita una ri

Giuseppe Conte : 'Maggioranza compatta - abbiamo trovato risorse per non rimodulare l'Iva' : In attesa del Consiglio dei Ministri, il premier Giuseppe Conte ha dispensato rassicurazioni circa la compattezza della maggioranza giallorossa anche in merito alla Quota 100, una delle questioni che vede maggiormente contrapposti il Movimento Cinque Stelle e i renziani di Italia Viva. "Sulla misura - ha spiegato il Presidente del Consiglio ai cronisti che l'hanno intercettato nei pressi del Conservatorio di Avellino - stiamo lavorando ai ...

Raffaele Volpi a Pietro Senaldi : "Che cosa chiederò a Giuseppe Conte su Servizi segreti e governo" : Il leghista che farà l’esame di fedeltà alla Repubblica al premier Conte è un pacato studioso di geopolitica, pavese di nascita, veneto di formazione e bresciano d’adozione. È in Parlamento dal 2008, anche se fino alla settimana scorsa non era noto ai più. «Sono della scuola di Giorgetti, al quale s

Giuseppe Conte - amico diccì : “No, Conte non è l’erede della Democrazia Cristiana”. Quando Ciriaco De Mita entra nel teatro Gesualdo di Avellino è come se il tempo si contraesse in una bolla e tutto si fermasse per un istante. Giuseppe Conte siede già in prima fila, l’ex presidente della Dc guadagna lentamente la sua posizione. Alla sua sinistra i sindaci d’Irpinia scattano all’unisono in piedi. Trenta fasce tricolori ...

"Maggioranza compatta". Giuseppe Conte esclude conflitti sulla manovra. Cdm oggi o domani : Tutto procede senza conflitti, “il clima di lavoro è buono, la maggioranza è compatta”. Parola di Giuseppe Conte, in visita ad Avellino, dopo un vertice notturno che, a quanto si apprende, non ha sciolto diversi noti aperti sulla manovra. “Se ce la facciamo ci sarà il Cdm stasera, se no domani”.Contemporaneamente fonti di Palazzo Chigi smentiscono ricostruzioni di stampa sull’irritazione di ...

Giuseppe Conte incontra la Dc Così il presidente fa centro : Intervenendo a “ La Piazza” , l’appuntamento promosso da Affari Italiani a Ceglie Messapica qualche giorno fa – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si e` autodefinito un “ cattolico democratico”, dal punto di vista politico – culturale “la tradizione che mi ha colpito di piu` durante il mio processo di formazione”. Conte ha aggiunto di non essere Segui su affaritaliani.it