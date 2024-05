Roland Garros 2024 | annunciate le wild card di tabellone principale e qualificazioni Gasquet sì - Thiem no

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 14 maggio 2024) Sono stateoggi tutte ledel, e precisamente otto per tutti i tabelloni (maschile e femminile, di qualificazione maschile e femminile). C’è sostanzialmente solo la Francia più il doppio invito di scambio con Australian Open e US Open. Niente Dominic, e con più di qualche mugugno, visto che l’austriaco, due volte finalista, è all’ultima stagione. Tra le donne, in particolare, in quota Francia saranno al via Alizé Cornet, Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloé Paquet e Jessica Ponchet (che prende il posto dell’infortunata Loïs Boisson). Laaustraliana va ad Ajla Tomljanovic, quella americana a Sachia Vickery. In campo maschile, invece, i nomi sono quelli di ...