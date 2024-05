Cagliari | Adam Obert e la doppia occasione sprecata Resterà in Sardegna in caso di salvezza?

(Di martedì 14 maggio 2024) 180 minuti. Ormai alla fine della Serie A 2023/24 manca veramente poco. La corsa per non retrocedere si fa più dura che mai, ed il,...

Milan, ecco perché i tifosi bocciano la stagione. Pioli enigmatico: "Spero che l'ambiente ritrovi l'entusiasmo" - Il 5-1 al cagliari (infortunato Chukwueze) non ha attenuato la protesta ultrà contro l'azionista di controllo Cardinale: "Vogliamo una società forte e ...

Le pagelle di Milan-Cagliari 5-1: brillano Reijnders e Pulisic, si risveglia Leao. Distratto Tomori, Mina sovrastato - SERIE A - I voti ai protagonisti di Milan-cagliari 5-1 con le pagelle della partita: il migliore è Reijnders per il suo grande apporto a centrocampo, ma brilla ...

Cagliari, cambiano i cognomi sulle maglie per una partita: perché - I giocatori del cagliari giocheranno con il cognome delle proprie mamme sulle maglie, al posto di quelli dei loro padri, in occasione della prossima giornata di campionato. Domani alle 20:45, a San ...