Mentana invita i leader alla vigila delle Europee | Confronto aperto a La7 E Conte

(Di martedì 14 maggio 2024) Enricoapre la tavola rotonda delalle porte. Il direttore del Tg La7 hato ipolitici di ogni fazione a un dibattito primaelezioni. "D'intesa con i vertici di La7 ufficializzo la proposta di due confronti televisivi tra iliste in lizza per le elezionidell'8 e 9 giugno. I confronti avranno luogo mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle ore 21.20: prendendo l'ultimo sondaggio Swg divulgabile, quello del 23 maggio, riserveremo la serata del 6 giugno ai rappresentantiliste maggiori. Questa la nostra proposta, attendiamo le risposte". Lo scrive su Instagram il direttore del Tg La7, Enrico. "Accetto la ...

"D'intesa con i vertici di La7 ufficializzo la proposta di due confronti televisivi tra i leader delle liste in lizza per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I confronti avranno luogo mercoledì 5 e giovedì 6 giugno alle 21.20: prendendo l'ultimo ...

Il duello televisivo tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein in vista delle Europee, programmato – dopo lunghe trattative – per il prossimo 23 maggio a Porta a porta su Rai 1, mette d’accordo esponenti della maggioranza e ...

(Adnkronos) – Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana lancia il confronto tv per le elezioni Europee 2024 tra tutti i leader il 5 e 6 giugno. "D'intesa con i vertici di La7 – scrive Mentana sui suoi profili social – ufficializzo la proposta di due ...

Europee, Mentana lancia il confronto: "Ospito tutti i leader a La7". Conte accetta - Europee, mentana lancia il confronto: "Ospito tutti i leader a La7". Conte accetta - Enrico mentana apre la tavola rotonda del confronto alle porte delle Europee. Il direttore del Tg La7 ha invitato i leader politici di ogni fazione a ...

Europee: Conte, 'accetto proposta Mentana su confronto tv, non regala vantaggi a nessuno' - Europee: Conte, 'accetto proposta mentana su confronto tv, non regala vantaggi a nessuno' - Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Accetto la proposta del direttore Enrico mentana di partecipare a un confronto tra tutti i leader in vista del voto del 8 e 9 giugno. È una modalità che rispetta il ...

Europee 2024, Mentana lancia confronto tv con tutti i leader. Conte: "Accetto l'invito" - Europee 2024, mentana lancia confronto tv con tutti i leader. Conte: "Accetto l'invito" - Il leader del Movimento 5 Stelle all'Adnkronos: "A due lede il principio di parità, la Rai fa in tempo a ripensarci" ...