Russia-Cina | Lavrov - ' in prima linea per nuovo ordine mondiale democratico'

(Di martedì 14 maggio 2024) Mosca, 14 mag. (Adnkronos) - Mosca e Pechino vogliono aprire la strada verso un. Lo ha detto Sergey, candidato a ministro degli Esteri russo. "Laè diventata un leader globale. Ciò non piace agli Stati Uniti che, insieme ai loro satelliti, hanno messo in ginocchio il resto dell'Occidente, e hanno dichiarato che non possono permettere a nessuno di essere più forte e influente di Washington - ha aggiuntoin una sessione plenaria del Consiglio della Federazione Russa - Questo è il motivo per cui noi, insieme ai nostri colleghi cinesi, siamo interessati a continuare a essere i leader in termini di sforzi per stabilire unpiù giusto". "Naturalmente, ...