Firenze | bidello accusato di abuso su studentessa universitaria Condannato a due anni

L'ha avvicina ta durante una pausa fra le lezioni e ha abusato di lei, in due diverse occasioni. Per questo è stato condannato a 6 anni e tre mesi .Continua a leggere

La ragazza ha denunciato il 67enne dopo un percorso con una psicologa. L'uomo ha Abusa to di lei mentre si trovava a scuola , in un'occasione chiudendola in bagno.Continua a leggere

