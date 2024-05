Firenze | muore motociclista 23enne nello scontro con un’auto in viale Belfiore

A Firenze un giovane di 23 anni è morto in seguito a un incidente in viale Belfiore . Il ragazzo , in sella a una moto , si è scontrato con un'auto

Firenze, 14 maggio 2024 – È accaduto intorno alle 16.45 in viale Belfiore l'incidente stradale che è costato la vita a un motociclista di 23 anni residente in un comune dell'hinterland. Per ragioni da accertare la motocicletta é venuta in contatto ...