La sugar tax slitta a luglio 2025 | cosa succede ora

"A pagarne le spese migliaia di persone che sarebbero private dall’attribuzione dei nuovi punteggi. La strada comoda dell’adattamento al meno peggio non tutela le persone e non appartiene alla UIL. Ci si è ridotti all'ultimo minuto. Il MIM ha avuto ...

Il governo "sta facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l'entrata in vigore della sugar tax al primo di gennaio del 2025". Lo annuncia il ministro dell'Economia, Giancarlo ...

Esecutivo, la sugar tax slitta: rinviata al 2025. Il Mef al lavoro per trovare circa 70 milioni di euro - Esecutivo, la sugar tax slitta: rinviata al 2025. Il Mef al lavoro per trovare circa 70 milioni di euro - Rimarrebbe intatta invece la misura che allunga da quattro a dieci anni le detrazioni sui bonus edilizi, il Superbonus: misura retroattiva, vale a dire dal 1° gennaio 2024. Anche perché per stopparla ...

Giorgetti: la sugar tax slitta al 2025. E stronca il superbonus: una "droga economica" - Giorgetti: la sugar tax slitta al 2025. E stronca il superbonus: una "droga economica" - Il governo "sta facendo in queste ore uno sforzo per cercare, molto faticosamente, una copertura finanziaria per rinviare l’entrata in ...

Slitta ancora l'esame alla Camera del conflitto d'interessi - slitta ancora l'esame alla Camera del conflitto d'interessi - slitta di un'altra settimana la discussione in Aula alla Camera della proposta di legge sul conflitto di interessi nata in quota opposizione, a prima firma Giuseppe Conte e riscritta poi in commission ...