Assalto russo a Kharkiv La mossa di Putin | chi è il nuovo assistente

(Di martedì 14 maggio 2024) Mentre la regione diè sempre più stretta nella morsa dell'esercito, il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in visita a sorpresa a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Le prossime settimane e mesi chiederanno molto agli ucraini, che hanno già sacrificato molto, ma non siete soli», le parole di Blinken, che ha assicurato che i primi aiuti del recente pacchetto di sostegno da 60 miliardi di dollari approvato da Washington «sono ora in arrivo». «La Nato sarà più sicura con l'esercito ucraino al suo fianco», ha aggiunto il segretario di Stato, sottolineando che «il Congresso ci ha dato i poteri per sequestrare gli asset russi negli Stati Uniti», perché «quello cheha distrutto dovrà essere ripagato dalla Russia». Zelensky, da parte sua, ha ribadito l'invito agli alleati ad ...

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo , ...

