Valentina muore a 26 anni in uno schianto | sognava di diventare campionessa di rally

(Di martedì 14 maggio 2024)Renso, 26, residente a San GiovLupatoto, è tragicamente scomparsa martedì 14 maggio, dopo tre giorni di agonia causati da un grave incidente stradale avvenuto a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. L’incidente si è verificato sabato sera intorno alle 20.30, quando l’auto chestava guidando è uscita di strada su un rettilineo di via della Croce, invadendo la corsia opposta e finendo la sua corsa in un fossato, dove ha colpito violentemente un tombino.si trovava in auto con due amici al momento dell’incidente: un uomo di Limena, ancora ricoverato in prognosi riservata, e una donna di Saonara, che ha riportato ferite lievi ed è stata dimessa dopo le prime cure. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri ...

Ha patteggia to 16 mesi di carcere la ragazza alla guida dell'auto coinvolta nell' incidente avvenuto la notte di Capodanno 2022, in cui ha perso la vita l'amica Valentina Benedetti Vallenari. La vittima, 25enne di Sant’Anna d’Alfaedo, era seduta sul ...

