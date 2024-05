Milan - quanto perdi senza Giroud? San Siro lo festeggi come merita

Leao: “Milan club storico, mio inizio difficile: quando sono arrivato…” - Leao: “milan club storico, mio inizio difficile: quando sono arrivato…” - Rafael Leao torna sul suo arrivo al milan e non soltanto: ecco le sue parole rilasciate a Fabrizio Romano grazie a Sport.xyz ...

Fabio Rovazzi dopo il finto furto del cellulare: «Chiedo scusa per il disagio. Ma nessuno ha criticato Sala nel video...» - Fabio Rovazzi dopo il finto furto del cellulare: «Chiedo scusa per il disagio. Ma nessuno ha criticato Sala nel video...» - Il cantante sui social:«Quando Sala ha fatto da comparsa nel video di lancio del disco dei Club Dogo, in cui milano viene rappresentata come Gotham City, nessun assessore ha minacciato di querelarlo..

Milano, temporali in arrivo. Scatta l’allerta arancione: da che ora e fino a quando - milano, temporali in arrivo. Scatta l’allerta arancione: da che ora e fino a quando - milano, 14 maggio 2024 – Rieccoli. Annunciati, sono in arrivo nuovi temporali su tutta la Lombardia, a partire dalla prima serata di oggi, martedì 14 maggio. In vista delle precipitazioni il Centro fu ...