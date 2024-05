Farnesina | Cirielli in Kirghizistan per incontri istituzionali e collettività italiana

(Di martedì 14 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo, ha appena concluso una visita di lavoro in, svolta su invito dell?omologo kirghiso Aibek Moldogaziev. Lo scrive in una nota la. Nel corso della visita, il vice Ministro ha incontrato, oltre a Moldogaziev, il ministro degli Affari Esteri Jeenbek Kulubaev, il primo vice presidente del Consiglio dei Ministri Adylbek Kasymaliev e il vice presidente del Parlamento Nurlanbek Azygaliev.Nel corso dei variè stato confermato l?eccellente stato delle relazioni bilaterali tra Italia eed è stata riaffermata l’importanza per l?Italia delle relazioni con gli Stati dell?Asia Centrale. Discusso anche l?approfondimento della cooperazione in ambito ...

