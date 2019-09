Regionali in Umbria | salta l’intesa Pd-M5s E’ caccia a candidati

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019) Rischia di naufragare sul nascere, l’alleanza intra il MoVimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. E non solo perché i due alleati del governo Conte 2 parlano linguaggi diversi sulla candidatura a governatore in vista delle elezionidel 27 ottobre, ma soprattutto perché la base pentastellata è già in rivolta contro il capo politico, Luigi Di Maio, reo, a dire dei 5stelle umbri, di aver teso la mano a Nicola Zingaretti per un “patto civico”. Un “patto civico” che non decolla e che sta generando malumori su tutti i fronti, social compresi. Addirittura nella chat dei “portavoce” umbri, spunta l'idea di dimissioni in massa di tutti gli eletti. A guidare la “rivolta”, il senatore Stefano Lucidi: "Se avessi in mano 33 lettere di dimissioni potenziali di tutti i portavoce, forse qualche info riuscirei ad ottenerla", scrive il pentastellato rispondendo a chi chiede di ...

Mov5Stelle : Domani, venerdì 20 settembre, gli iscritti su Rousseau saranno chiamati a esprimersi sulla proposta del Capo Politi… - LegaSalvini : SALVINI: 'HO SBIRCIATO I SONDAGGI, IN UMBRIA VINCIAMO' IL LEADER DELLA LEGA SI DICE OTTIMISTA SULLE REGIONALI DEL P… - borghi_claudio : @cris_cersei Appunto. Pensa a chi in Umbria già sognava le regionali e sta rendendosi conto che invece ciccia per non disturbare il PD... -