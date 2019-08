Alla ricerca di un nuovo Cav | sogni e vaghezze di una destra non truce

Apple : Alla ricerca dell'oro salvando i salmoni : In Alaska l'azienda di Cupertino acquisterà il prezioso materiale per i componenti elettronici aderendo al progetto di salvaguardia dell'ambiente Salmon Gold

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Venti azzurri Alla ricerca dei pass olimpici : Tutto pronto a Szeged, in Ungheria, dove da mercoledì 21 a domenica 25 si terranno i Mondiali di Canoa velocità: l’Italia sarà al via della rassegna iridata con Venti atleti. La battaglia sportiva sarà ancora più accesa dal momento che nelle dodici specialità olimpiche saranno in palio i primi pass per Tokyo 2020. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 ...

Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 : i convocati dell’Italia. Venti azzurri Alla ricerca del pass olimpico : Si avvicina l’appuntamento più importante della stagione per quanto concerne la Canoa velocità: nella settimana dal 19 al 25 agosto a Szeged, in Ungheria, dove si assegneranno anche le prime carte olimpiche nelle dodici specialità che vedremo il prossimo anno a Tokyo 2020, si terranno i Mondiali. Saranno 82 i pass in palio nella rassegna iridata, 41 per genere: al maschile 5 nel K1 200, 6 nel K1 1000, nel K2 1000 e nel C1 1000, 8 nel C2 ...

Ultimo canta Tiziano Ferro che lo condivide Alla ricerca disperata di amicizie : “Un onore ricevere questo omaggio” : Ultimo canta Tiziano Ferro, il brano scelto dal cantautore romano è Ti Scatterò Una Foto per omaggiare l'artista di Latina. Tiziano Ferro apprende dell'omaggio e lo condivide tra le sue storie su Instagram scrivendo: "Davvero un onore ricevere questo omaggio da un esponente così importante della nuova generazione di cantautori". Un tantino esagerato considerando che stiamo parlando di un commento di Tiziano Ferro, un cantautore con quasi 20 ...

Trivelle - dAlla Regione Siciliana ok a permessi di ricerca nella terra di Montalbano : Le Trivelle nella terra dei commissario Montalbano. La Regione Siciliana ha dato il via libera alla richiesta avanzata dalla Panther Oil. È la stessa società texana che voleva cercare idrocarburi nella Val di Noto nel 2007. All’epoca le Trivelle vennero bloccate da una mobilitazione popolare appoggiata anche da Andrea Camilleri, l’inventore del commissario Montalbano. Ed è proprio dove sono girate le puntate della fiction ...

L'oroscopo del 7 agosto : novità sul lavoro per lo Scorpione - Pesci Alla ricerca dell'amore : Durante la giornata di mercoledì 7 agosto, i nativi Toro attraverseranno un periodo di cambiamenti, mentre il Sagittario sarà alla ricerca della propria anima gemella. Il Leone avrà nuove opportunità sul posto di lavoro, mentre i nativi Acquario potrebbero avere qualche problema nella loro relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di mercoledì 7 agosto 2019. Previsioni oroscopo mercoledì 7 ...

Detective Pikachu 2 : Pokémon Studio Creatures è Alla ricerca di nuovi sviluppatori : Recentemente Pokémon Studio Creature ha pubblicato una serie di annunci di lavoro dedicati alla ricerca di alcuni sviluppatori per la creazione di Detective Pikachu 2 in arrivo probabilmente su Nintendo Switch.La notizia della ricerca di personale è apparsa su Twitter: la società vuole assumere sviluppatori di giochi digitali, un programmatore, un ingegnere CG e designer/modellatori in 3D e la sede di lavoro sarà ovviamente a Tokyo.In questo la ...

Calendario Pirelli 2020 - nel backstage con Emma Watson e Kristen Stewart Alla ricerca di Giulietta : È da poco stato rilasciato un dietro le quinte del Calendario Pirelli 2020. Tra le protagoniste, nel ruolo della nota eroina shakespeariana Giulietta Capuleti, spiccano Emma Watson, Yara Shahidi e Kristen Stewart. Realizzato dall’italiano italiano Paolo Roversi, fotografo esperto di moda, il servizio fotografico “Looking for Juliet” presenta nove donne che danno ognuna un’interpretazione personale del tragico personaggio ...

Capcom potrebbe essere Alla ricerca di giocatori tester per un nuovo titolo di Resident Evil : Capcom Division 1, il team dietro la serie Resident Evil e DEvil May Cry, ha inviato un'email di reclutamento a Resident Evil Ambassadors. Secondo l'e-mail, l'azienda è alla ricerca di tester di gioco per un nuovo titolo.Ora ciò che è veramente interessante qui è che Capcom vuole incorporare il feedback di tutti gli Ambassadors nello sviluppo. Inoltre, il fatto che Capcom abbia inviato questa e-mail esclusivamente ai giocatori di Resident Evil ...

Ostriche - la ricerca e un grave Allarme : una su tre è contaminata - che cosa rischi : L'Efsa, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, è giunta a conclusioni preoccupanti dopo aver attuato un controllo su un campione di oltre 2.000 Ostriche. Risulta infatti che in un caso su tre, al momento della raccolta, le Ostriche risultano essere contaminate da norovirus, virus responsabi

I cebi - la dieta e l’arte di scavare Alla ricerca di radici [GALLERY] : scavare è un comportamento tipico dell’uomo e di molti altri animali, incluse alcune specie che vivono prevalentemente sugli alberi. Chi non ha mai provato a scavare una buca, almeno da bambino? Ma quanti hanno sradicato dal terreno, a mani nude, un rizotubero, particolare radice dalla forma ingrossata? Uno studio sui cebi barbuti (Sapajus libidinosus), condotto da Valentina Truppa ed Elisabetta Visalberghi dell’Istituto di scienze e tecnologie ...

Siete Alla ricerca di uno smartphone etico? Fairphone 3 è in arrivo : Pare sia in arrivo sul mercato un nuovo smartphone "etico", ossia un device realizzato con un occhio di riguardo al Pianeta: stiamo parlando di Fairphone 3 L'articolo Siete alla ricerca di uno smartphone etico? Fairphone 3 è in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Arrivano i topi ‘Tarzan’ : simulano il corpo umano mettendo il turbo Alla ricerca sulle malattie : Ecco i topi ‘Tarzan’: per metà ‘civilizzati’ e per metà selvatici, riescono a simulare meglio le reazioni del sistema immunitario dell’uomo, facilitando così la traduzione delle scoperte fatte su modelli animali in progressi per i pazienti. Messi a punto dai ricercatori dei National Institutes of Health (Nih) americani, hanno cominciato a dimostrare le loro potenzialità nei primi esperimenti pubblicati sulla rivista ...

Più lontano di così - il romanzo di Lucrezia Lerro che racconta di un omicidio avvenuto 51 anni fa e di una nipote Alla ricerca della verità : Il 4 dicembre del 1951 un caporale del tredicesimo Reggimento di Artiglieria veniva ucciso, a soli diciannove anni, a Roma in piazza dell’Indipendenza dalla zia acquisita, Francesca Rilo, con cinque colpi di pistola. Un delitto passionale o puro istinto omicida? Questo è quello che cercherà di scoprire Leda, nipote di Luigi Linzio e protagonista del romanzo, ossessionata dalla fotografia dello zio fin da bambina. Leda per placare i fantasmi che ...