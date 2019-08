Concorso per 35 funzionari agrari | il bando scade il 29 agosto

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ildiper 35(terza area funzionale, fascia retributiva F1) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 di martedì 30 luglio 2019. La selezione, per esami, è stata indetta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT). Requisiti richiesti I requisiti richiesti per partecipare aldisono i seguenti: Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE; Idoneità fisica; Inclusione nell'elettorato attivo; Godimento dei diritti civili; Posizione regolare per il servizio di leva (per i cittadini che ne hanno l'obbligo); Non essere stati dispensati dall'attività presso una pubblica amministrazione; Non avere condanne penali per reati che costituiscono un impedimento per l'assunzione in una pubblica amministrazione; Non essere stati licenziati nelle vigente normativa di legge. Titoli di studio Titoli ...

amnestyitalia : Aperte le iscrizioni per @CortoDorico, il concorso per cortometraggi che anche quest'anno conferma il premio 'A cor… - Cam4_IT : Sei rimasto senza tokens da tippare alla tua performer preferita? ?? Retwitta e scrivi il tuo username nei commenti… - NetflixIT : [#Venezia76] In concorso: “Marriage Story” è il nuovo film di Noah Baumbach, candidato all’Oscar per Il calamaro e… -