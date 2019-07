Ultime Notizie Roma del 19-07-2019 ore 19 | 10

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura esclude una crisi di governo abbiamo da realizzare riforme importanti è meglio vederti andare avanti dice il problema non è Di Maio Ma la politica dei no dei 5 Stelle sottolinea tardi Noi stiamo lavorando ai progetti alle cose da fare non alle poltrone per colpa di Salvini è Di Maio in Italia non si parla più dei problemi degli italiani spiega il segretario del PD Zingaretti non vorremmo che ci si trovasse di fronte ad un nuovo inciucio o un governicchio o magari ad un rimpasto ci opponiamo tutto questo e prepariamo l’alternativa per ridare speranza al paese Questa è la nostra missione del segretario del partito democratico lo spread intanto torna a salire e il rendimento è al 1,63% di essere una forte scossa di terremoto è stata avvertita ...

