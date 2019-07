Tour de France 2019 | Movistar | tanto fumo e poco arrosto Landa attacca con le polveri

Tour de France – La felicità di Giulio Ciccone : “da bambino sognavo la maglia gialla. A fine gara ero arrabbiato perchè…” : Giulio Ciccone nuova maglia gialla del Tour de France: il ciclista italiano spiega di essersi arrabbiato per il secondo posto odierno, salvo poi esplodere di gioia alla notizia di essere il nuovo leader della corsa Grande felicità per Giulio Ciccone dopo la conquista della maglia gialla al Tour de France. Pur avendo terminato la corsa odierna in seconda posizione, il ciclista italiano è diventato leader della Grande Boucle. E pensare che ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone in maglia gialla : “Realizzo un sogno di bambino - non capisco più niente : correrò per difenderla” : Giulio Ciccone ha indossato la maglia gialla al termine della sesta tappa del Tour de France, l’alfiere della Trek-Segafredo è giunto secondo sul traguardo di La Planche des Belles Filles e ha così conquistato il simbolo del primato. Un italiano torna in testa alla Grande Boucle dopo due anni di digiuno, l’abruzzese succede a Fabio Aru e ora cercherà di difendere con le unghie e con i denti la maglia più iconica del mondo del ...

Tour de France 2019 : Ciccone si veste di giallo - la corsa di azzurro : Tour de France 2019: Ciccone si veste di giallo, la corsa di azzurro Prima importante giornata alla Grande Boucle, con le prime notizie sui grandi favoriti. Giulio Ciccone ottiene un grande secondo posto e la maglia gialla. Se in casa Bahrain Merida Vincenzo Nibali dimostra di non essere in grande forma, perdendo un minuto da Thibaut Pinot e Alaphilippe, il team si consola con Dylan Teuns, vincitore della frazione e ora terzo in classifica ...

Tour de France 2019 - quanti soldi guadagnerà Giulio Ciccone in maglia gialla? Visibilità mediatica infinita per l’italiano : Giulio Ciccone ricorderà per sempre questa data: giovedì 11 luglio 2019, il giorno in cui ha indossato la sua prima maglia gialla al Tour de France, il simbolo del primato nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo è finito sulle spalle di questo 24enne abruzzese che si era già messo in luce all’ultimo Giro d’Italia vincendo la tappa del Mortirolo e imponendosi nella classifica degli scalatori. L’alfiere della ...

Tour de France 2019 - pagelle sesta tappa : Teuns firma l’impresa - Ciccone gli ruba la scena. Thomas il migliore tra gli uomini di classifica : Si attendeva spettacolo e spettacolo è stato in cima alla Planche des Belles Filles, nel primo arrivo in salita del Tour de France 2019. La sesta frazione ha rivoluzionato la classifica generale e ha dato indicazioni molto precise sulla condizione dei pretendenti al successo finale. La vittoria è andata al belga Dylan Teuns (Bahrain Merida), ma Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ha chiuso al secondo posto consolandosi abbondantemente con la ...

Giulio Ciccone al comando del Tour de France - la sesta tappa va a Teuns : La Planche des Belles Filles, primo arrivo in quota del Tour de France 2019, si conferma una salita fortunata per il ciclismo italiano. Dopo le vittorie di Nibali e Aru degli anni scorsi, stavolta Giulio Ciccone ha conquistato la maglia gialla. Lo scalatore abruzzese si è inserito in una fuga da lontano ed ha battagliato sulla salita finale con Dylan Teuns, che si è aggiudicato la tappa. Landa è stato il più aggressivo tra gli uomini di ...

