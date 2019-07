Lugano-Inter in chiaro su Sportitalia | domenica 14 luglio alle 17 30

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) La prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’sarà quella contro il, di. L’amichevole sarà insu.“powered by Goal”Dopo una settimana di duro ritiro agli ordini di Antonio Conte in quel di, l’affronterà la prima uscita stagionale14ore 17,30, proprio contro la squadra di casa, ovvero il.C’è una bella notizia per tutti i tifosi nerazzurri: l’amichevole trasarà trasmessa insu, in diretta esclusiva. Il canale disul digitale terrestre è il 60.Sarà moltoessante osservare la primadi Antonio Conte, anche se ovviamente non ci si potrà aspettare molto da una squadra che ha cominciato da pochissimo a lavorare e sta forzando molto con i carichi atletici, in vista di una lunga stagione.comunque i tifosi ...

