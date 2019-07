Matteo Salvini lascia il Cdm in anticipo | Luigi Di Maio mi attacca su Autostrade e

Matteo Salvini abbandona il cdm irritato dall'assenza di Di Maio : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lasciato la riunione del consiglio dei ministri meno di un’ora dopo l’inizio e mentre questo era ancora in corso. Alla riunione dell’esecutivo non partecipa Luigi Di Maio.A quanto si apprende il leader della Lega è andato via irritato per non essere stato informato dell’assenza di Di Maio. “Mi attacca su Autostrade - avrebbe detto Salvini del suo ...

Migranti - Roberto Fico di nuovo contro Matteo Salvini : “Flussi non si gestiscono costruendo muri” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, si schiera ancora una volta contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul tema dei Migranti. Questa volta lo fa criticando l'idea di un muro al confine con la Slovenia: "Non è costruendo muri che si gestisce il fenomeno migratorio. Tutti i muri, infatti, sono destinati a essere superati o abbattuti. Lo dice la nostra storia".Continua a leggere

Quarta Repubblica Anticipazioni : stasera Matteo Salvini - Alessandro Di Battista e Romano Prodi : Temi principali della puntata il caso della nave Sea Watch 3, le dichiarazioni esclusive di Alessandro di Battista del Movimento 5 Stelle, intervista esclusiva a Romano Prodi.

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la voce prima del Cdm : il "tesoretto" da 7 miliardi per evitare l'infrazione : Con un giorno di ritardo rispetto alla normativa, il consiglio dei ministri varerà oggi, lunedì primo luglio, l'assestamento di Bilancio. Il primo trimestre - riferisce da settimane Giovanni Tria, ministro dell'Economia, sembra essere andato meglio del previsto. Previsioni che fanno pensare alla pos

Quel filo nero di Matteo Salvini - dalla Sea Watch allo sfruttamento : Da più di un anno il capo della Lega usa la questione migranti per nascondere le politiche antisociali di questo governo. E il peggioramento delle condizioni dei lavoratori Perché detestano chi salva i migranti"

Matteo Salvini - il maxi-esperto Busco "blinda" il Viminale : Sea Watch e porti chiusi - ha ragione il ministro : Il Viminale sul fronte immigrati è blindato. Paolo Busco, tra i massimi esperti di diritto del mare e diritti umani, consulente dei governi italiani sul caso marò e da 3 anni consulente esterno di Matteo Salvini, spiega al Corriere della Sera ("a titolo personale") spiega perché sulla Sea Watch l'es

Sea Watch - Luigi De Magistris in "corteo marittimo" contro Matteo Salvini. La pagliacciata - "ma come si fa?" : "Il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo 'contro Salvini e a favore dei porti aperti'. Ma come si fa?", scrive sul suo profilo Twitter Matteo Salvini postando il video di Luigi De Magistris in mare per protestare contro l'arresto d

Sul profilo Facebook di Matteo Salvini non si può scrivere "49 milioni" : Se provate a scrivere “49 milioni” sui commenti della pagina Facebook di Matteo Salvini, il vostro commento non sarà pubblicato. Finirà automaticamente in blacklist e verrà cerchiato di rosso. Lo ha provato Massimo Mantellini, esperto di tecnologia, cercando di usare i termini sotto una diretta del ministro degli Interni.I 49 milioni sono l’ammontare del denaro pubblico incassato grazie a una truffa sui ...

Commissione europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Sea Watch - Francia contro Matteo Salvini : "Strategia di isteria". Risposta : "Mandiamo i barconi a Marsiglia" : "Mi dispiace che siamo arrivati a questa situazione, perché il governo italiano fa sfortunatamente la scelta di una strategia di creare isteria su temi che sono evidentemente molto dolorosi". La Francia, attraverso le parole della portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, attacca Matteo Salvini e l'Ital

Renato Mannheimer - sondaggio sui migranti : il 40 per cento vuole una linea ancora più dura di Matteo Salvini : Dopo il caso della Sea Watch la questione dei migranti è tornata centrale e gli italiani non solo condividono la linea dura di Matteo Salvini ma chiedono provvedimenti ancora più restrittivi. "I risultati dalle ricerche sono eloquenti: se diversi anni fa prevaleva l'atteggiamento di apertura e gross

Parole “vietate” sulla pagina Facebook di Matteo Salvini : “49 milioni” finisce in blacklist : Se provate a scrivere “49 milioni” sotto a uno dei post sulla pagina ufficiale del ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini Facebook non pubblicherà il vostro commento che resterà marchiato in rosso. Quella locuzione (che fa riferimento ai soldi che la Lega deve restituire) è finita in blacklist come altre Parole.Continua a leggere

Sea Watch - Matteo Salvini smaschera Carola Rackete : "Sbarco per necessità? Ma se i migranti a bordo..." : "Necessità di sbarco per motivi di salute". Carola Rackete, capitano della Sea Watch, ha motivato così il suo blitz che ha portato all'attracco della nave Ong con 40 migranti a bordo al molo di Lampedusa, nella notte tra venerdì e sabato. Matteo Salvini però fornisce una versione: "La comandante fuo

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? Allora mando le navi coi migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi