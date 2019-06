Il rapimento di Silvia Romano e l' ipotesi legata alla pedofilia

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Gabriele Laganà Nove giorni prima di essere rapita, la volontaria italiana avrebbe denunciatopolizia locale atti dicompiuti da un prete keniota Nelle ultime ore sono emersi elementi inquietanti in meritoscomparsa di, la cooperante italiana rapita 7 mesi fa in Kenya. Secondo una nuova, la scomparsa della giovane potrebbe esserea delle sue denunce riguardo casi di molesti enel Paese africano. Pochi giorni prima di sparire, laaveva denunciato alle autorità del posto un prete keniano pedofilo. La nuova pista trova conferma anche da alcune testimonianze pubblicate in esclusiva dal sito Le Iene. A raccontare ciò è un altro volontario che conferma che la guida spirituale segnalato da“attirava i bambini con le classiche cose: caramelle, monetine… Lui non era stupido, aveva capito che ce ne eravamo ...

