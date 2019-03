oasport

(Di domenica 31 marzo 2019) Al CoralesResort & Club Championship c’è un avvicendamento al comandotre: il nordirlandeseè incon un complessivo -15aver girato per la seconda volta consecutiva in 64 colpi sul par 72 della Repubblica Domini, assommando dunque un totale di 201. A quasi quarant’anni, per lui c’è la possibilità di conquistare il terzo titolo sul PGA(US Open 2010 a parte) e il primo in senso assoluto dal 2015.C’è qualcuno che, però, non vuole proprio mollarlo: è l’americano Chris Stroud, anch’egli in una giornata da -8 e secondo con un -14 totale. Dietro di lui c’è il leader di ieri, il sudcoreano Sungjae Im, che viene raggiunto in terza posizione a -13 dall’australiano Aaron Baddeley. Occupano il quinto posto a -11, invece, l’austriaco Sepp Straka, ildese Mackenzie Hughes, ...

OA_Sport : #Golf, PGA Tour 2019: a Punta Cana Graeme McDowell si porta in testa dopo tre giri - LucaPicafizz : RT @doctor_mic82: Una cosa non capisco... a @SkySport hanno creato un canale dedicato al golf ma il pga tour lo trasmette @Eurosport_IT? Ma… - doctor_mic82 : Una cosa non capisco... a @SkySport hanno creato un canale dedicato al golf ma il pga tour lo trasmette @Eurosport_IT? Mah ?? -