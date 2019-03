Valle d’Aosta | decretato lo stato di grave pericolosità d’incendio boschivo su tutto il

Terremoto - scossa in Valle d’Aosta : paura a Courmayeur - epicentro al confine con Francia e Svizzera : 1/6 ...

Maltempo : riaperta la statale 26 in Valle d’Aosta dopo il ribaltamento del camion : È stata riaperta al traffico la statale 26 ‘della Valle d’Aosta’, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante che questa mattina si è ribaltato a Montjovet, a causa del vento forte, e completata la bonifica della sede stradale. Lo comunica l’Anas in una nota. La strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 71, a Montjovet. L'articolo Maltempo: riaperta la statale 26 in ...

Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo 2019 – Valle d’Aosta - Cervinia. : Nei sabati pomeriggio invernali di Raiuno è protagonista la montagna con Linea Bianca, giunta alla quinta edizione. Tredicesimo appuntamento oggi, e ogni sabato dalle 14 alle 15, con il programma, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi e Lino Zani. Tremilaseicento piste da discesa per un totale di seimilasettecento chilometri, soffici distese […] L'articolo Linea Bianca – Tredicesima puntata del 9 marzo ...

Meteo Valle d’Aosta : neve in arrivo all’inizio della prossima settimana : Prevista neve in Valle d’Aosta all’inizio della prossima settimana: secondo l’Ufficio Meteorologico regionale sono attese precipitazioni nevose lunedì e martedì, soprattutto nel settore occidentale e non particolarmente intense. Qualche fiocco si registrerà venerdì sui confini. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il weekend e nei giorni successivi. Le temperature da giovedì saranno in calo e si assesteranno su valori tipici ...

Valle d’Aosta - morta la 21enne ligure che si era lanciata dal terzo piano per sfuggire al rogo di una mansarda : È morta all’ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21enne ligure che nella notte tra venerdì e sabato si è lanciata dal terzo piano di una palazzina in Valle d’Aosta per sfuggire a un incendio. I medici, dopo l’autorizzazione dei genitori, hanno effettuato l’espianto degli organi. Non sono gravi, invece, i due ragazzi che erano con lei. L’incendio è scoppiato verso le 5.15. I tre ragazzi, in vacanza ad Antey-Saint-André, paese nella ...

Valle d’Aosta : scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney - attivati soccorsi : In Valle d’Aosta una persona è finita in un crepaccio a Gressoney. Lo sciapinista si trova sul Colle del Lys, a quota 4200 metri. E’ stato attivato l’intervento del Soccorso alpino valdostano. L'articolo Valle d’Aosta: scialpinista finisce in crepaccio a Gressoney, attivati soccorsi sembra essere il primo su Meteo Web.