Palermo | sparatoria allo Zen | uccisi padre e figlio Si costituisce l' assassino

Palermo : sparatoria allo Zen. Uccisi padre e figlio con 16 colpi di pistola : Il duplice omicidio che ieri sera è costato la vita ad Antonino Lupo e al figlio Giacomo di 19 anni ha dato inizio ad una serrata notte di indagini e interrogatori. La scena del delitto in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen, è stata transennata dagli agenti della Scientifica. E' stata presa in esame un'area di 70 metri. Nel marciapiede sono ancora ben visibili le tracce di sangue dei due uomini Uccisi a colpi di pistola . E proprio la scena ...

Palermo - sparatoria allo Zen. Nell'agguato morti padre e figlio : Si torna a sparare allo Zen. Oggi pomeriggio intorno alle 18.30 alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in via Rocky Marciano. A perdere la vita padre e figlio. Le vittime sono Antonino Lupo, di 53 anni, e il figlio Giacomo, di 18, compiuti appena due giorni fa. L'agguato è avvenuto in una delle vie principali del quartiere tra i padiglioni dei palazzoni. A dare l'allarme sono stati direttamente i vicini che sono scesi in strada dopo ...