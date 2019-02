Usa 2020 | Bernie Sanders si candida | “Trump pericoloso | ora completiamo la rivoluzione

Bernie Sanders annuncia la candidatura per le presidenziali Usa del 2020 : Bernie Sanders ci riprova: il senatore americano ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2020.Il 77enne senatore democratico del Vermont, un indipendente apparentato con il Partito Democratico, è stato il rivale (sconfitto) nelle primarie democratiche vinte da Hillary Clinton nel 2016. Nel corso di quella battaglia, Sanders -che si definisce un "democratico socialista"- aveva presentato un programma ...

Usa 2020 - Sanders annuncia candidatura : 19.25 Il senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders ha diffuso un video in cui annuncia la sua candidatura alle presidenziali del 2020. I media avevano già riferito che Sanders, che perse le primarie democratiche del 2016 contro Hillary Clinton, stava preparando la nuova campagna. Il 77enne senatore democratico del Vermont, aveva proposto nella campagna 2016 la copertura sanitaria universale, una università pubblica gratuita e un salario minimo ...

Usa : l’ex astronauta Mark Kelly si candida al Senato nel 2020 : Mark Kelly, ex astronauta NASA, ha annunciato la sua candidatura al Senato nel 2020: correrà come democratico in Arizona. Il seggio a cui si candida è quello occupato fino allo scorso anno dal repubblicano John McCain, morto ad agosto. Sua moglie è Gabrielle Giffords, ex deputata dell’Arizona, sopravvissuta a un attentato nel gennaio 2011, durante un comizio: rimase gravemente ferita alla testa, ed altre 6 persone morirono. Dopo mesi di ...

Politico - De Blasio pronto a correre per Usa 2020 : Il sindaco di New York, l'italo-americano Bill de Blasio, sta facendo le prime mosse verso una possibile corsa alla Casa Bianca nel 2020 , coinvolgendo alcuni collaboratori della sua amministrazione e ...

Presidenziali Usa - scende in campo Warren : 'Trump in carcere prima del 2020' : Durante il suo primo comizio elettorale in Iowa, l'economista e politica statunitense, originaria di Oklahoma City, settant'anni a giugno, si cala al centro dell'arena e non le manda di certo a dire: ...

Usa 2020 : sen. dem Klobuchar si candida : 22.38 Dopo la senatrice dem del Massachussetts Elizabeth Warren anche la collega di partito del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, avvocato, ha annunciato la sua candidatura alle presidenziali Usa, in un comizio a Minneapolis sotto una fitta nevicata con temperatura a -14. "Non ci fermerà il maltempo", ha scherzato, denunciando "il senso di comunità che si sta spezzando in America" e il suo impegno per "riportare la nazione dal caos alle ...

Usa - Elisabeth Warren si candida alle presidenziali del 2020 - VIDEO : 11 libri, soprattutto di diritto ed economia. Docente di legge a Harvard, una vena liberal ma non estrema come Bernie Sanders. In realtà Elisabeth Warren è stata iscritta al partito repubblicano dal ...