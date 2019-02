Di Maio | su dossier Alitalia presto ci saranno novità

Tav - Di Maio : "Salvini stia tranquillo - anche io non ho ancora letto il dossier" : 'Il collega vicepremier stia tranquillo, anche io non ho ancora letto il dossier'. Luigi Di Maio commenta così il malumore di Matteo Salvini per non aver ricevuto l'analisi costi-benefici sull'alta ...

Tav - Toninelli : il dossier oggi a Ue. E poi a Di Maio e Salvini : Roma, 6 feb., askanews, - Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini si lamenta di non aver ancora visto il dossier sulla Tav, gli risponde il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ...

Tav - lite Salvini-Di Maio sul dossier. Toninelli : 'Andava consegnato prima alla Francia' : Battibecco nel governo sull'analisi costi e benecidi della Tav, consegnata ieri alla Francia. 'Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io ...

Tav - lite Salvini-Di Maio sul dossier. Toninelli : «Andava consegnato prima alla Francia» : Battibecco nel governo sull'analisi costi e benecidi della Tav, consegnata ieri alla Francia. «Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Bizzarro che il dossier sulla Tav ce l'abbia la Francia e non io' : Magari quella era la vecchia politica', ha continuato Salvini a margine di una visita a Terni. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sul presunto scambio tra Lega e M5s Tav-autorizzazione a ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : "Bizzarro che il dossier sulla Tav ce l'abbia la Francia e non io" : Sembra furibondo Matteo Salvini dopo l'ultimo sgarro messo in atto da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che ieri 5 febbraio sono volati a Parigi per incontrare i gilet gialli. "Da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici sulla Tav, ma ce l'hanno a

Trivelle - Bonelli : “Di Maio disattento - poteva verificare dossier. Da giugno nessun atto legislativo su ricerche petrolifere” : “Di Maio poteva verificare il dossier Trivelle ma è stato disattento. Sul sito del Mise le autorizzazioni sono visibili. Nel 2015 la Puglia ha espresso parere negativo sulle opere. Di Maio ha dichiarato di aver scelto il Mise perché c’erano le Trivelle da affrontare. Dal giugno del 2018 sino ad oggi non ha prodotto nessun atto legislativo per un impulso più rigoroso nelle ricerche petrolifere. Evidentemente non avevano volontà ...

Di Maio : «Quota 100 a febbraio - il reddito di cittadinanza a marzo» Le novità Domani il «dossier Italia» all’esame Ue : Il vice premier parla delle misure centrali della manovra: «Siccome partono un po’ dopo costeranno un po’ di meno». Il commissario europeo Pierre Moscovici: «Lavoriamo giorno e notte per raggiungere un accordo con l’Italia, sono fiducioso»

Abusi edilizi - con un dossier papà Di Maio sfida il Comune : Non si è ancora chiusa la vicenda degli Abusi edilizi nella masseria di proprietà del papà del vicepremier Luigi Di Maio, anzi, ci vorranno probabilmente ancora alcuni mesi. Nei giorni scorsi Antonio ...