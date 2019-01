Gregorio De Falco cita Di Maio in tribunale : al via il ricorso contro l'espulsione : È ufficialmente partita la battaglia legale tra il senatore ex 5 Stelle, Gregorio De Falco , e i vertici del Movimento. Lo riporta l'Adnkronos. L'ex capitano di fregata ha deciso infatti di impugnare il provvedimento di espulsione decretata dal collegio dei probiviri M5S lo scorso 31 dicembre, dando mandato all'avvocato Lorenzo Borrè ('bestia nerà dei pentastellati alla luce dei vari ricorsi vinti in passato) di procedere con ...

Giustizia - Bonafede invita in Italia il ministro brasiliano Sergio Moro : “Brividi per la citazione di Falcone e Borsellino” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha scritto una lettera al suo omologo del Brasile, Sergio Moro, per manifestargli stima e apprezzamento e per invitarlo a un incontro in Italia per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, “attraverso uno scambio di idee e un confronto fra le nostre esperienze, e per avviare una più generale collaborazione su tutti i temi della Giustizia” come spiega il guardasigilli in un ...