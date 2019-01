Lazio-Novara 4-1 | highlights e tabellino Coppa Italia

Lazio-Novara - cori razzisti e antisemiti dalla Curva biancoceleste : E’ andata in scena la prima partita di giornata valida per gli ottavi di Coppa Italia, sono scese in campo Lazio e Novara, tutto facile per la squadra biancocoleste, 4-1 e qualificazione ai quarti di finale. Durante il match anche un brutto episodio, cori antisemiti e a sfondo razzista dalla Curva nord laziale: “giallorosso ebreo” e “questa Roma qua sembra l’Africa”. cori anche contro i Carabinieri. Un ...