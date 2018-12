Champions | la moviola | Van Dijk duro su Mertens | ma è salvato dal pallone

UFFICIALE : la VAR debutta in Champions League - moviola in campo dagli ottavi di finale : La VAR verrà utilizzata anche in Champions League. Ora è UFFICIALE: a partire dagli ottavi di finale dell’edizione in corso, la Video Assistant Referee sarà impegnata anche nella massima competizione continentale. La decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo dell’UEFA che si è riunito a Dublino (Irlanda). La tecnologia debutterà dunque a febbraio con il primo turno a eliminazione diretta del torneo più importante a livello ...