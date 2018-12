Assicurazioni auto | la strategia di creazione del valore cambia così

I consigli di Zooa per risparmiare sulle Assicurazioni auto : risparmiare sulle assicurazioni auto è un desiderio comune a tutti i possessori di autoveicoli. Il costo dell’assicurazione auto incide parecchio sul

Assicurazioni - la metà dei reclami riguarda Rc Auto : Diminuiscono complessivamente i reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia. Secondo quanto comunicato dall'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle ...

Assicurazioni - Ivass : 1 reclamo su 2 in Italia è sull'Rc auto : Roma, 26 nov., askanews, - Nei primi sei mesi di quest'anno, le imprese di assicurazione Italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto complessivamente 52.593 reclami, di cui 8.918, 17%, sui ...

Assicurazioni - crescono micropolizze e Rc Auto basati sulla buona condotta : L’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha stilato un report semestrale (gennaio-giugno 2018) sulle evoluzioni del mercato assicurativo italiano, in corrispondenza con il mutare delle esigenze sociali. Quello che ne è risultato è una crescita del fenomeno delle micropolizze e una nuova tipologia di tariffe per l’Rc Auto, ora create ad hoc sulla base della condotta dell’Automobilista. crescono quindi le ...

Stangata sulle Assicurazioni auto? Tiramani : è una fake news

Rc auto a tariffa unica e tasse per banche ed Assicurazioni : le sorprese della manovra : tariffa unica per le Rc auto su tutto il territorio nazionale e una stangata di 4 miliardi di tasse per banche ed assicurazioni. Sono queste alcune delle novita' spuntate dalla manovra di bilancio approvata ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, quindi, l’introduzione di una Rc auto più equa e svela la principale risorsa per il finanziamento di reddito di cittadinanza, quota 100 per le pensioni e flat tax, le misure “bandiera” dei due ...

Assicurazioni auto - servizi migliori con Octo Telematics : Octo conta oltre 5,6 milioni di utenti connessi nel mondo ed intrattiene rapporti commerciali con oltre 100 partner . Fabrice de Windt, vicepresidente senior per l'Europa, Orange Business Services ...

Bper - disponibile scatola nera abbinata a Rc auto Arca Assicurazioni : Nelle filiali Bper Banca di tutta Italia è disponibile Arca Motor Box, la scatola nera abbinata alla polizza auto 'Tutto Tondo' di Arca Assicurazioni, compagnia del gruppo Unipol. Si tratta di un'...

Affidabilità delle Assicurazioni auto online : come verificarla? : Cosa bisogna sapere prima di stipulare una polizza assicurativa Sono tanti gli italiani che ancora non si fidano delle Assicurazioni online e continuano a rivolgersi alle compagnie assicurative tradizionali. Eppure con le polizze stipulate sul web è possibile risparmiare fino al 70% e ricevere servizi in tutta sicurezza; fare un preventivo assicurazione auto online è questione di pochi minuti, ma prima di procedere con la stipula è sempre buona ...