Grande Fratello Vip 3 | Alfonso Signorini su Francesco Monte e Giulia Salemi | Il

Grande Fratello Vip - la mamma di Giulia Salemi contro il reality : 'Volevano farla fuori' : Ieri sera nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 3 c'è stata una doppia eliminazione a sorpresa che ha visto uscire dalla casa di Cinecittà la bella Giulia Salemi, la quale è stata punita dalla produzione dopo il confronto della scorsa settimana con sua mamma Fariba. In pratica, infatti, la produzione del GF Vip non ha gradito che Giulia si sia scambiata delle informazioni con sua mamma parlando in persiano e quindi impedendo al ...

Grande Fratello Vip - Silvia critica Giulia : "In un programma italiano non mandi messaggi in iraniano" : “Io voglio bene a Giulia, ma se vieni in un programma italiano e chiedi a tua madre di mandarti messaggi in iraniano...”. Silvia Provvedi ha commentato così l’episodio che ha portato alla nomination e alla successiva eliminazione di Giulia Salemi.Quest’ultima è stata punita dalla produzione del Grande Fratello Vip in riferimento all’incontro avuto con la madre Fariba sette giorni fa. Le due, nel pieno della diretta, si erano lasciate ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta semifinale : Giulia Salemi eliminata. Lory Del Santo commovente : La scorsa puntata , durante la sorpresa con la madre Farida, le due hanno interagito parlando in siriano e scambiandosi informazioni riguardo 'il mondo esterno', cosa vietata dal regolamento. ...

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi punita con la nomination : «I genitori dovrebbero aiutarti». Eliminata : Come avevamo anticipato su Leggo.it il provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip 2018 ha colpito Giulia Salemi , colpevole di aver parlato in persiano con la madre nella scorsa puntata e di ...

Grande Fratello Vip 2018 : Giulia Salemi eliminata : Giulia Salemi - Semifinale GF Vip 2018 Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 c’è chi, nonostante le numerose apparizione in tv, è a caccia del Grande salto. Lente di ingrandimento, senza scendere troppo all’inguine, su Giulia Salemi, arrivata ad un passo dalla finale. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 24 settembre 2018 – Giulia Salemi entra nella Casa. 3 dicembre 2018 – Va per la prima volta al televoto ...

Grande Fratello Vip 3 – Semifinale (14° puntata) del 3 dicembre 2018 – Eliminate Lory Del Santo e Giulia Salemi. : Nuova puntata, la Semifinale, per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Un’edizione del reality poco fortunata, da tanti punti di vista. A partire dagli ascolti, sempre sottotono, mai brillanti e che non hanno avuto alcun guizzo, segno che le varie dinamiche non hanno mai conquistato il pubblico quest’anno. E poi il cast, parzialmente […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Semifinale (14° puntata) del 3 ...

Grande Fratello Vip 3 - Giulia Salemi e la busta nera : lo spettro della squalifica e il grande "BAH" del televoto immediato : Un'ora circa di pathos prima di scoprire che la busta nera, in realtà, era meno che grigio topo. Ricapitoliamo le cose.prosegui la letturagrande Fratello Vip 3, Giulia Salemi e la busta nera: lo spettro della squalifica e il grande "BAH" del televoto immediato pubblicato su TVBlog.it 03 dicembre 2018 22:53.

Grande Fratello Vip 2018 - diretta semifinale : Giulia Salemi a rischio. Lory del Santo eliminata : Ci siamo. Il Grande Fratello Vip 2018 è giunto alla semifinale che stiamo seguendo minuto per minuto su Leggo.it . L'esito del televoto ha decretato l'uscita di Lory De Santo, mentre il provvedimento ...

Raffaello Tonon e Luca Onestini/ Nessuno come loro nella casa in questa edizione - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : Raffaello Tonon e Luca Onestini tornano nella casa del Grande Fratello Vip 2018 durante la semifinale condotta da Ilary Blasi lunedì 3 dicembre su Canale 5

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo eliminata : Lory Del Santo Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018, Lory Del Santo entra nella Casa come concorrente ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi. La sua avventura, a sorpresa, si interrompe in semifinale. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 1 ottobre 2018 – Lory Del Santo entra nella Casa nel corso della seconda puntata. 15 ottobre 2018 – Nella quarta puntata va in nomination con Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e ...

Grande Fratello Vip 2018 - semifinale in diretta : Giulia Salemi punita con il televoto : Ilary Blasi - semifinale GF Vip 2018 E’ tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip 2018 e qui su DavideMaggio.it penultimo appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.45: “Benvenuti ad un’altra fulminante puntata del Grande Fratello ...