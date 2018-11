I soldi della Sampdoria per coprire debiti e film | ecco le accuse mosse a Massimo Ferrero

La battaglia della milionaria Ellen Pompeo per la parità di salario alle donne : “Quale gloria? Voglio i miei soldi!” : Nota per non avere peli sulla lingua, Ellen Pompeo negli ultimi anni si è cucita addosso un vestito da battagliera femminista impegnata a chiedere la parità di retribuzione per le donne, forte del suo certamente privilegiato status di milionaria. Terza in classifica tra le attrici più pagate della tv americana con un reddito di circa 20 milioni di dollari l'anno per la sua partecipazione a Grey's Anatomy e tutto ciò che ne consegue, la Pompeo ...

Salvini : «soldi e uomini contro la vergogna del boschetto della droga» : Il problema del cosiddetto `boschetto della droga´ nella zona di Rogoredo a Milano sarà presto affrontato dal prefetto Renato Saccone. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine ...

Boccia (PD) : soldi della Flat Tax vadano alla scuola : Il comunicato stampa di Francesco Boccia, che riceviamo e pubblichiamo di seguito, contiene alcune proposte per risolvere i nodi principali della scuola. Per certi versi rappresenta una sfida al governo. In esso appare l’esortazione ad investire i soldi della manovra per un conto scuola con €1.000,00 all’anno fino alla maturità. Il comunicato stampa “In manovra c’è un messaggio chiaro: con i soldi degli italiani non si fa la Flat Tax ...

Camorra - il pentito : «I neomelodici usati per riciclare i soldi della droga» : Esistono quelli «a libretto» e i semplici «cavallucci». Come a dire: esistono quelli che sono inseriti in un progetto, come se fossero organici a un sistema, e quelli che...

Premio Giustolisi - L'Espresso vince per le inchieste sui soldi della Lega : Premiati ex aequo con la colLega del Fatto Quotidiano Martina Castigliani i nostri giornalisti Giovanni Tizian e Stefano Vergine per l'indagine in più puntate Esclusivo: alla Lega sovranista di Matteo Salvini piace offshore " Matteo Salvini alla disperata ricerca di soldi: ecco a chi bussa la Lega per finanziarsi" I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" soldi della Lega, ecco i documenti che incastrano Matteo Salvini "

Domenica Live - la Marchesa si sottopone alla macchina della verità che la sbugiarda. Il direttore di Nuovo : “Ridammi i soldi” : Daniela Del Secco D’Aragona ancora una volta al centro della puntata di Domenica Live. E’ Marchesa o non lo è? Un dibattito lungo settimane a cui questa volta si è aggiunta la macchina della verità. alla domanda sulle sue origini nobili l’ex concorrente del Grande Fratello Vip risponde in maniera affermativa ma il tecnico spiega che la versione fornita è falsa, la (finta?) Marchesa si difende: “Sono nobile di nascita ...

Con i soldi della Tav si potrebbe portare l'Alta Velocità al Sud - dice Lezzi : Risparmiare sulla Tav e investire quei soldi nel Meridione, per portare anche lì l'Alta Velocità. È la proposta illustrata da Barbara Lezzi in una intervista alla Stampa. "Io resto contraria a questa Alta velocità, non a tutte. Daremo quelle risposte che la piazza si aspetta. Il denaro risparmiato da Tav non verrebbe messo in un cassetto, ma lo investiremmo in ponti, trasporti, ...

Tutti fanno i soldi con il logo della NASA (tranne la NASA) : Lo Spazio va di moda e sempre più aziende vendono magliette, giacche e scarpe con il simbolo dell'agenzia spaziale statunitense

Matteo Salvini - soldi della Lega : la Cassazione ha deciso - deve restituire tutti i 49 milioni di euro : La Lega deve pagare. tutti i 49 milioni di euro che è accusata di aver usato in modo inappropriato quando il partito era sotto la leadership di Umberto Bossi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ...

La Cassazione ha stabilito che lo Stato si può prendere i soldi della Lega : Confermata dalla Cassazione la decisione del Riesame di Genova di andare avanti con il sequestro dei fondi del Carroccio fino a raggiungere 49 milioni di euro. La sesta sezione penale della Suprema ...

Francesco Boccia (PD) : diamo alla scuola i soldi della flat tax : Tutte le risorse della legge di Bilancio recuperate facendo fare altri debiti agli italiani, invece di metterle su una flat tax pasticciata, concentriamole tutte sulla scuola. Investiamo sui nostri ragazzi, sugli insegnanti e sul personale scolastico; apriamo un conto per la vita che accompagni ogni ragazzo dal primo giorno di scuola primaria fino alla maturità. Con scuole aperte tutto il giorno e in tutta Italia. Un conto sempre aperto che ...

F1 - buone notizie per il futuro del Gp d’Italia : ci sono anche i soldi della Regione Lombardia : E’ stato approvato lo stanziamento dei fondi per il quinquennio 2024-2024 a favore di Aci e Sias che organizzano la prova del Mondiale di F1 a Monza buone notizie per quanto riguarda il futuro del Gp d’Italia, il provvedimento d’approvazione per lo stanziamento di fondi per il quinquennio 2020-2024 è stato inserito all’interno della Legge di Stabilità di Regione Lombardia. Una mossa che mira a favorire il ...

Gianfranco D'Angelo torna a parlare della pensione : 'Quei soldi non bastano' : Sessant'anni in cui mi sono fatto in quattro tra Rai, Mediaset, spettacoli e programmi. E c'è chi con 4 anni e 6 mesi porta casa un vitalizio da 6mila euro ', aveva provato a spiegarsi. Gianfranco D'...

Spariscono i soldi della zia : lite in tribunale fra i nipoti : TRENTO. È una questione di soldi. Tanti soldi. E di parenti su fronti contrapposti che si danno battaglia in tribunale. Tre sono parti civili , avvocato Valer, e chiedendo un risarcimento da 800 mila ...