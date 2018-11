Attilio Fontana | Se Di Maio pensa che i nostri inceneritori inquinano non

Solidarietà - imprenditoria e istituzioni : l'Accademia dello Sport incontra Attilio Fontana : ... presidente di Regione Lombardia, e di una rappresentanza rilevantissima dell'economia e delle professioni bergamasche. Una settantina gli invitati, nella splendida cornice dell'Azienda agricola ...

'Reagire contro chi blocca l'Italia'. Parla Attilio Fontana : Il cambiamento è necessario perché continuare a portare avanti le politiche fatte negli ultimi trent'anni rischia di far morire il nostro paese di inedia. L'Italia ha bisogno di uno choc e credo che ...

“Reagire contro chi blocca l’Italia”. Parla Attilio Fontana : Il cambiamento è necessario perché continuare a portare avanti le politiche fatte negli ultimi trent’anni rischia di far morire il nostro paese di inedia. L’Italia ha bisogno di uno choc e credo che ci siano le condizioni per tentare questo choc. Ma il cambiamento deve essere fatto con raziocinio e

Attilio Fontana - siluro contro il M5s : 'La Tav è fondamentale. Noi siamo molto diversi da loro' : Io sono convinto che investire sui territori sia indispensabile per tornare a crescere e per non implodere, perché in fin dei conti è sempre l' economia che traina la crescita, non bastano gli aiuti ...

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana dice che la Regione ricomprerà la cappella di Bergamo vinta all’asta da un’associazione musulmana : Negli ultimi giorni il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha detto più volte che l’ex cappella di frati cappuccini dell’ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII – vinta all’asta da un associazione islamica – non diventerà una moschea, contrariamente a quanto The post Il presidente della Lombardia Attilio Fontana dice che la Regione ricomprerà la cappella di Bergamo vinta all’asta da un’associazione musulmana ...

Attilio Fontana io e Clizia siamo stati salvati da Padre Pio : Attilio Fontana racconta l’incidente il brutto incidente in cui è stato coinvolto con la fidanzata Clizia Fornasier, allora incinta del figlio Blu, che ha da poco compiuto due anni. Uno scontro che Attilio ricorda bene “Lei era all’ottavo mese di gravidanza del nostro piccolo Blu – ha fatto sapere a “Nuovo” – e l’automobile sulla quale viaggiavamo è andata completamente distrutta” e che non ha avuto conseguenze: “Abbiamo avuto ...

Attilio Fontana : 'Io e Clizia abbiamo rischiato di morire. Salvati da Padre Pio' : ... è stata una testimonianza forte , commovente , ogni volta è così e si torna al senso che ha divertirsi correndo, piano , dietro a un pallone che assume la forma di un mondo migliore . Grazie Empoli ...

Attilio Fontana : «Io e Clizia abbiamo rischiato di morire. Salvati da Padre Pio» : ... è stata una testimonianza forte , commovente , ogni volta è così e si torna al senso che ha divertirsi correndo, piano , dietro a un pallone che assume la forma di un mondo migliore . Grazie Empoli ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...

Olimpiadi 2026 - Attilio Fontana anticipa tutti : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina” : “Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici Invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina”. Queste le parole pronunciate a sorpresa dal presidente della Lombardia Attilio Fontana relativamente alla scelta della sede dei Giochi 2026 nel corso della giunta regionale. Un annuncio che ha spiazzato tutti e dal Coni non ci sono stati commenti su quanto affermato. Di sicuro, la riunione a Venezia, prevista il 4 ...