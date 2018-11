Formula 1 | ad Abu Dhabi si chiude la stagione | domenica la gara in diretta tv su Sky e TV8

Blastingnews

(Di lunedì 19 novembre 2018) Dopo il mondiale WRC, conclusosi con la vittoria di Sebastien Ogier, anche il circus della1 si appresta are la sua25 novembre si disputerà infatti il 21esimo ed ultimo appuntamento del Mondiale 2018, il Gran Premio di Abu. Sul circuito di Yas Marina unache ha poco da dire a livello di titolo piloti e costruttori, già assegnati rispettivamente a Lewis Hamilton e Mercedes.1 2018: Hamilton e Mercedes si confermano al top Come detto in precedenza, l'ultimadel 2018 ha ormai ben poco da dire, con i titoli ormai già assegnati nelle gare precedenti. Dopo la matematica certezza della conquista del suo quinto titolo piloti, Lewis Hamilton ha trionfato nel Gran Premio del Brasile, consentendo alla Mercedes di conquistare il quinto titolo costruttori di fila. Per il pilota britannico si è trattato del decimo successo stagionale, ...