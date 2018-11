Manovra | manca la proroga al bonus bebè | rischio stop dal 2019

Manovra - Di Maio : a Natale decreto per reddito di cittadinanza e quota 100 Ma mancano le risorse : i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - Di Maio : a Natale decreto per reddito cittadinanza e quota 100 Ma mancano le risorse : i (veri) conti : Il vicepremier annuncia un nuovo decreto, da fare «dopo la legge di bilancio»: «In Manovra ci sono i soldi, c’è la ciccia»

Manovra varata definitivamente. Ora al Quirinale. Per reddito e pensioni la stessa cifra - 6 - 8 miliardi. Manca altro : Nella bozza Manca l'aumento di 100 milioni al fondo per le politiche della famiglia che verrà inserito in un secondo momento. Non c'è il contributo di solidarietà legato alle pensoni d'oro, dopo mesi ...

Battaglia (Unsa-Confsal) : "Nella Manovra mancano risorse per rinnovi contratti statali" : Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - “Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: n[...]

Manovra - UPB : "Nessuna informazione obsoleta all'origine della mancata validazione" : Nessuna informazione obsoleta all'origine della mancata validazione del quadro macroeconomico programmatico per il 2019". A una settimana dalla bocciatura delle previsioni inserite dal governo nella ...

Manovra - Upb a Governo : no dati obsoleti su mancata validazione : ...'effettuata attraverso il modello di previsione Upb e dei componenti del panel utilizzando variabili esogene e informazioni sulla struttura della Manovra fornite' dallo stesso ministero dell'Economia.

Manovra : Fratoianni - nessun svolta - è mancato coraggio : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - "Non so se c'è un piano per uscire dall'Europa, non mi pare, ma credo che il punto centrale su cui occorre concentrarsi è che c'è un'opposizione che rischia di configurarsi come la bandiera della conservazione, della sacralità dei mercati, delle regole europee, dei vin

Manovra - manca l'intesa sulla pace fiscale. Di Maio diserta il vertice | : Non c'è ancora accordo tra Lega e M5s. Il vicepremier pentastellato non partecipa all'incontro in mattinata. Nel pomeriggio il Cdm. Salvini: oggi decreto fisco, andremo in fondo, è nel contratto di ...

Manovra - manca l'intesa : oggi nuovo vertice/ Ultime notizie - Berlusconi stronca il Governo : "è un disastro" : Manovra, manca intesa su vari nodi: Reddito di Cittadinanza, Dl Fiscale e lettera alla Ue. oggi CdM alle 17 a P.Chigi: riunione Conte, Salvini, Giorgetti e Di Maio: tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:17:00 GMT)

Manovra - manca intesa : CdM a P. Chigi alle 17/ Ultime notizie - Giorgetti : “Reddito - Dl Fiscale e lettera Ue” : Manovra, manca intesa su vari nodi: Reddito di Cittadinanza, Dl Fiscale e lettera alla Ue. Oggi CdM alle 17 a P.Chigi: riunione Conte, Salvini, Giorgetti e Di Maio: tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:10:00 GMT)

Manovra - manca intesa sulla "pace fiscale" : oggi nuova riunione - : Tre ore di vertice a Palazzo Chigi nella serata di domenica ma ancora non è stata trovata la sintesi politica tra Lega e M5s. Se ne riparla nel pomeriggio, prima del Cdm in cui verrà affrontato il decreto fisco. Di Maio: tagliamo un miliardo da pensioni d'oro

Manovra : si punta a varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Manovra : si punta a varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Manovra - sindacati : manca idea sviluppo - Governo ci convochi : Roma, 8 ott., askanews, - Cgil, Cisl e Uil confermano un giudizio generalmente negativo sulla nota di aggiornamento del Def perché manca un'idea di base per la crescita del paese, e di conseguenza ...