L' accusa e poi l' assoluzione | ' La storia della virologa Ilaria Capua sia monito'

L’anti-scienza - il caso di Ilaria Capua : su Sky il docufilm dedicato alla vicenda della virologa accusata e e poi assolta : Tra il 2013 e il 2016 Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, salita alla ribalta per la decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria, si ritrova improvvisamente coinvolta in un complesso caso giudiziario e mediatico, con l’accusa, da cui poi sarà prosciolta, d’essere una delle menti di un traffico di virus a scopo di lucro. La storia personale della scienziata e il modo in cui il Paese – ...

Fi : 'La mozione è discriminatoria verso gli altri cittadini ingiustamente accusati e poi assolti' : La mozione della Lega, assegnando una rilevanza sociale alla legittima difesa e una particolare attenzione politica ai cittadini processati per eccesso di legittima difesa e poi assolti, finisce per ...

Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt accusa Mohammed bin Salman - approvò l'interrogatorio poi "finito male" : L'Arabia Saudita si prepara ad ammettere che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso in seguito a un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma le conclusioni del rapporto in via di preparazione, anticipato dalla Cnn, includeranno che "l'operazione è stata condotta senza autorizzazione e trasparenza e che coloro che sono stati ...

Padova - accusato di stupro : vittima è la sorella 13enne/ Le violenze per 5 anni - poi la denuncia e il processo : Padova, accusato di stupro: vittima è la sorella 13enne. Le violenze per 5 anni, poi la denuncia e il processo che comincerà lunedì per un uomo di 32 anni. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Dario Argento difende la figlia Asia e accusa Weinstein - ma poi fa retromarcia : Il caso Bennett sarebbe una vendetta di Weinstein contro Asia Argento. Lo dice il padre Dario Argento dopo l'intervista di ieri del giovane attore a Non è l'arena di Massimo Giletti. 'Weinstein si sta ...

Mariano Catanzaro contro Sara e Nilufar : “Mi avete accusato e poi voi..” : Mariano Catanzaro furioso con Sara Affi Fella e Nilufar Addati: “Con me avete sbagliato di grosso” Mariano Catanzaro commenta duramente quanto sta accadendo intorno a Sara Affi Fella. In questi giorni è uscita fuori tutta la verità sul suo trono. In particolare, come già sicuramente saprete, Sara stava insieme a Nicola Panico durante la sua […] L'articolo Mariano Catanzaro contro Sara e Nilufar: “Mi avete accusato e poi ...

Panama blocca Acuqarius2 e poi lancia l'accusa : 'Pressioni da parte dell'Italia' : COMUNICATO STAMPA Il governo italiano fa pressioni su #Panama per impedire a #Aquarius di fare soccorsi sulla rotta migratoria più letale al mondo. @SOSMedItalia e @MSF chiedono ai governi europei ...

Milleproroghe - Renzi accusa governo poi fa ironia : “Vostre promesse da Scherzi a Parte”. E cita Fonzie e Ralph Malph : “L’attore che impersonava Fonzie ha vinto l’Emmy: ha aspettato 43 anni e gli è andata meglio che ai creditori della Lega. Anche sui vaccini il tempo sarà galantuomo e spero che ognuno di voi senta la responsabilità di votare contro i propri figli. Vi auguriamo che non vi accorgiate tra qualche anno di aver fatto del male ai nostri e vostri figli”. Lo ha detto il senatore del Pd, Matteo Renzi, parlando in Aula al Senato nel ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (manco fosse un’offesa!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (manco fosse un’offesa!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

Piero Chiambretti a DM : «La Repubblica delle donne è lo stesso programma dell’anno scorso». Poi ci accusa di averne annunciato lo slittamento (ma dovrebbe prendersela con Mediaset!) : Piero Chiambretti Il nuovo programma di Piero Chiambretti, in realtà, è quello vecchio. “Riveduto e corretto“. Così ce lo presenta lo stesso conduttore, che dal 17 ottobre prossimo debutterà per la prima volta in prime time su Rete4 con CR4 – La Repubblica delle donne. La trasmissione, nata dalle ceneri dello show in onda lo scorso anno su Canale5 (che a sua volta attingeva da esperienze precedenti), sarà dedicata al mondo ...

Orfini : 'Sciogliamo il Pd'. Poi accusa Zingaretti : Mi rivolgo a tutti: basta questa distinzione con la società civile e insieme decidiamo la linea politica e la leadership. Stracciamo lo statuto del Pd e ricostruiamolo con chi vuole fare davvero ...

JUNCKER DIFENDE l’UE E accusa SALVINI "ALLIBITO DAI SUOI ATTACCHI”/ Poi aggiunge “Conte è un amico” : Ue, JUNCKER: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:49:00 GMT)

"Mi ha violentato mentre ero confusa" : accusa il patrigno - per lui manette e poi libertà : Arezzo, 8 settembre 2018 - La figliastra lo accusa: prima mi ha stordito e poi mi ha violentato. Un racconto che a un valdarnese di mezza età è costata un mare di guai, comprese le manette, anche se ...