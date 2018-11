Roma | dopo due anni i giallorossi di nuovo all' Olimpico alle 15 | l' ultima volta segnò

Dopo Milano il trio brasiliano Tribalistas in concerto a Roma : Roma, 9 nov. , askanews, - Grande successo di pubblico e di critica giovedì al Teatro degli Arcimboldi di Milano per la prima tappa italiana del tour mondiale dei Tribalistas, il trio brasiliano ...

Roma – E' stato chiuso al traffico pesante il ponte Palatino dove alle 13.30 si e' verificato il distacco di una fascia di ferro posta al di sotto del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che a scopo precauzionale hanno limitato il passaggio sul ponte al traffico leggero e pedonale.

Roma - è il momento di Schick. De Rossi torna dopo la sosta : Un mese e 16 giorni dopo, tocca nuovamente a Schick. Domenica contro la Sampdoria l'attaccante partirà dal primo minuto, facendo rifiatare Dzeko che, considerando anche gli impegni con la nazionale ...

Roma - protesta del Comitato Venditori 18135 : “Costretti a risarcire migliaia di euro dopo aver ceduto casa. Aiutateci” : Sit-in a Montecitorio del Comitato Venditori 18135, il gruppo composto dalle le famiglie che hanno venduto casa costruite in edilizia agevolata e che, per un cortocircuito burocratico, ora si trovano a dover far fronte a cause di risarcimento da parte degli acquirenti da centinaia di migliaia di euro. Decine di persone hanno deciso di scendere in piazza per accendere un faro sulla loro situazione. Alcuni hanno raccontato la loro storia. ...

CSKA Mosca - buone notizie per Mario Fernandes : nessuna frattura per il terzino dopo il match con la Roma : Uscito per uno scontro con Kolarov nel match con la Roma, il terzino del CSKA Mosca ha riportato una commozione cerebrale ma nessuno frattura Il CSKA Mosca tira un sospiro di sollievo per Mario Fernandes, uscito nel corso del match di Champions League giocato contro la Roma per uno scontro fortuito con Kolarov. Il terzino destro è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno scongiurato la presenza di fratture. Solo una commozione ...

Champions League – La situazione del girone della Roma : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : La Roma vince in trasferta a Mosca e si porta in testa alla classifica del Gruppo G, in attesa del match del Real Madrid in Repubblica Ceca Terza vittoria consecutiva per la Roma, che vince in trasferta a Mosca contro il CSKA portandosi a nove punti in classifica. Un passo importante quello dei giallorossi verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, distanti adesso solo un punto. I giallorossi si prendono ...

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Conte dopo l’1-1 con lo Scalambra Serrone : «Pari che ci va stretto» : Roma – La Prima categoria della Roma VIII ha finalmente riabbracciato i suoi tifosi. Domenica la squadra capitolina ha potuto giocare a porte aperte la sfida casalinga contro l’ex capolista Scalambra Serrone, visto che è stata messa alle spalle la squalifica rimediata per i noti fatti della scorsa stagione. l’1-1 finale, arrivato a qualche minuto dal termine grazie ad un inserimento di Di Mena sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dovrebbe ...

Spal - il presidente Mattioli infuriato dopo il 4-1 di Roma : “Curioso di sapere cosa dirà l’allenatore” : L’ottimo inizio di stagione della Spal è stato dimenticato in seguito alle due pesanti sconfitte contro Frosinone e Lazio in cui, oltre a non conquistare punti, i ferraresi hanno subito 7 gol realizzandone solo 1. Il presidente Walter Mattioli al termine della partita non si è detto preoccupato, ma ha richiesto un cambio di rotta immediato: “Non sono preoccupato, per il momento, ma nel secondo tempo ho visto cose che avrei ...

Roma : aggredisce fisicamente moglie dopo lite - in carcere marito violento : Roma – L’ha aggredita cosi’ violentemente da mandarla in ospedale in codice rosso con una frattura a uno zigomo, fratture costali multiple, fratture a entrambe le mani, la lacerazione milza e una emorragia cerebrale. Un 50enne dello Sri Lanka e’ stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali gravissime per aver ...

Roma : prova fuga dopo aver rapinato supermercato con pistola - arrestato : Roma – pistola alla mano, ha rapinato a Roma un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi e’ fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, e’ caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono ...

Dopo il no di Elliott per il Milan - Kretinsky apre il dossier Roma : Il proprietario del gruppo energetico EPH e dello Sparta Praga è uno degli uomini più ricchi della Repubblica Ceca L'articolo Dopo il no di Elliott per il Milan, Kretinsky apre il dossier Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Batticuore e sofferenza - ma è un Milan da Champions : Romagnoli ancora decisivo - l’Udinese crolla dopo 100 minuti : Limitato dagli infortuni, il Milan soffre e batte l’Udinese nel recupero, dopo 100 minuti di partita: Romagnoli allo scadere regala un’altra gioia ai rossoneri L’11ª giornata di Serie A continua a regalare spettacolo ed emozioni anche nel posticipo della domenica sera fra Udinese e Milan. Nessuna goleada alla Dacia Arena, a differenza di quanto accaduto nelle partite di Napoli, Inter e Juventus, ma emozioni lunghe ...

Roma - giocatori e Pallotta contestati dai tifosi dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...