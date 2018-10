Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018 Bastardi 22% 5 | 2 mln | Grande Fratello Vip 21 2%

davidemaggio

(Di martedì 23 ottobre 2018) GF Vip: Daniela Del Secco Nella serata di ieri,22, su Rai1 Idi Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 la quinta puntata diVip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la prima tv di The Foreigner ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il ritorno di Report ha ottenuto .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 la serie Body of Proof ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Agente 007 – Si vive solo due volte ha ottenuto .000 spettatori con il %. Sul Nove la replica di E’ uno Sporco Lavoro ha realizzato .000 spettatori con uno share del %. Sul 20 Ritorno ...