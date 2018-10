Il Ministero degli Esteri commenta le parole di Trump per l'uscita dal trattato INF - : La Russia denuncia nuove azioni americane, che cercano di ottenere dalla Federazione concessioni in materia di stabilità strategica, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, ...

Michael Moore - uragano alla Festa di Roma : attacco a Trump e Salvini : Il regista americano ha poi fatto un parallelismo tra la politica italiana e quella americana: "E' colpa della sinistra se noi abbiamo Trump e voi avete Salvini e Di Maio". E ha aggiunto: "Sono ...

Terza Guerra Mondiale - Trump "Usa via da accordo sul nucleare/ Ultime notizie - fu firmato da Reagan e Gorbaciov : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova Guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:37:00 GMT)

Trump : 'Via gli Usa dall'accordo nucleare con la Russia' - Mosca : passo molto pericoloso : Gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia . Lo ribadisce il presidente americano Donald Trump che accusa la Russia di averlo violato. "...

TERZA GUERRA MONDIALE - Trump “USA VIA DA ACCORDO SUL NUCLEARE”/ Ultime notizie - Russia : “gravi ritorsioni” : TRUMP "Usa via dall'ACCORDO nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova GUERRA Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Disarmo nucleare Trump vuole uscire dall'accordo : Una carovana composta da migliaia di honduregni sabato scorso è partita da San Pedro Sula, capitale del dipartimento di Cortès, nord dell'Honduras, una delle aree più povere e violente del mondo, ...

Trump : via gli Usa dall'accordo sui missili con Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Trump 'rottama' lo storico trattato nucleare con la Russia - : Il presidente ha confermato l'intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico accordo che fu firmato nel 1987 tra Reagan e Gorbaciov: "Mosca non rispetta i patti"

La sfida di Trump a Putin sugli armamenti : l’America uscirà dall’intesa sul nucleare : L’amministrazione Trump si prepara ad abbandonare il trattato firmato da Reagan e Gorbaciov per vietare i missili nucleari a raggio breve e intermedio. La mossa viene giustificata dal fatto che Mosca sta violando l’accordo, e la Cina ne approfitta per guadagnare terreno strategico rispetto agli Usa. L’effetto però rischia di essere una corsa al ria...

Khashoggi - Riad ora ammette : 'Strangolato dopo una colluttazione' Ma la spiegazione convince solo Trump : E dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla cancelliera tedesca Angela Merkel il mondo intero chiede maggiore chiarezza su quanto accaduto. Anche perchè la Turchia si dice pronta a rivelare ...

Trump - via accordo missili con la Russia : 23.26 Il presidente Usa Trump conferma la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico trattato sui missili nucleari con la Russia, firmato nel 1987 da Reagan e dal leader Urss Gorbaciov. Gli Usa, dice Trump, vogliono un nuovo accordo con Russia e Cina, e spiega che senza una nuova intesa svilupperanno nuove armami. "Noi -conclude- non permetteremo più che violino l'accordo e che fabbrichino armi mentre a noi non è permesso. Noi il ...

Michael Moore : «Trump - Salvini e quel vanto di essere idioti» : Senza studio, senza intelligenza, la provocazione è un’arma piccola, spuntata e irritante da non augurarsi di avere, neanche in tasca. Non certo il caso del regista Michael Moore, Oscar per il miglior documentario nel 2002, con Bowling a Columbine, Palma d’Oro a Cannes con Fahrenheit 9/11, oggi al cinema con Fahrenheit 11/9, viaggio contemporaneo che parte nel giorno in cui Donald Trump è diventato presidente degli Stati Uniti ...

Michel Moore : 'In Fahrenheit 9/11 le due tragedie Usa : le Torri gemelle e Trump' : Michel Moore alla Festa del Cinema di Roma porta il suo nuovo film "Fahrenheit 9/11", un titolo che gioca su quelle che il regista definisce due "tragedie americane", riferendosi all'11 settembre 2001 ...

Micheal Moore all'attacco di Trump : "Bisogna demolire il sistema corrotto che lo ha prodotto" : Michael Moore è alla Festa del Cinema di Roma per scortare il suo "Fahrenheit 11/9", che esce in sala da noi per tre giorni dal 22 al 24 ottobre. Nel 2016 aveva previsto lucidamente la sconfitta di Hillary. Nei 120 minuti di questo film che cita il suo titolo Palma d'oro sull'11 settembre, convertendolo a quel 9 novembre che ha proclamato Donald Trump 45° Presidente degli Usa, analizza i perché di quella elezione e i rischi ...