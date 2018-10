F1 – Raikkonen vince in Texas | Kimi ha un solo rimpianto | “Vettel doveva arrivare più in

F1 GP Stati Uniti : Raikkonen torna a vincere - Hamilton rimanda la festa iridata : Cronaca Splende finalmente il sole su weekend del GP degli Stati Uniti: gomma usata per i primi dieci, con Mercedes Vettel e Ricciardo su mescola supersoft, e gli altri su ultrasoft. Si spengono i ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : I l campione del mondo effettua il suo secondo pit stop al giro numero 38 , montando ancora le Soft, tornando in pista in quarta posizione con circa 4 secondi di vantaggio su Vettel. Raikkonen torna ...

Kimi Raikkonen - GP Stati Uniti 2018 : “E’ stato un grande weekend. Contento di essere tornato a vincere” : Non è mai stato troppo espansivo Kimi Raikkonen ma oggi la sua felicità è palpabile. Dopo 5 anni di astinenza, il finlandese è tornato al successo ad Austin (Stati Uniti), protagonista di una gara semplicemente perfetta (quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno), precedendo Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Una vittoria meritata per il nordico che oggi ha voluto dare una risposta a tutti sulla sua velocità che, ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : Kimi Raikkonen (Ferrari) spezza un digiuno lungo 5 anni e torna al successo, vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno dopo una prova letteralmente impeccabile, prendendo il comando della gara sin dal via, e gestendo nel migliore dei modi le sue gomme, fermandosi una sola volta ai box, contro le due di Lewis Hamilton (Mercedes) che si deve accontentare del gradino più basso del podio e rimandare, quindi, i festeggiamenti per ...

Regalo d’addio per la Ferrari - Raikkonen vince ad Austin spezza il digiuno di vittorie : festa rimandata per Hamilton : Kimi Raikkonen trionfa ad Austin: speciale vittoria del finlandese della Ferrari al Gp degli Stati Uniti, Vettel ci mette una pezza. festa rimandata per Hamilton Il weekend di gara di Austin si prospettava entusiasmante ed appassionante e così è stato. Un fine settimana che ha remato contro Sebastian Vettel sin dal venerdì di prove libere, nel quale il tedesco è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato le ...

F1 - Gp Giappone : vince Hamilton - male le Ferrari. Raikkonen quinto - Vettel sesto : ''Un disastro'' : Campione del mondo già la prossima settimana? Facciamo un passo alla volta, è vero che c'è un grande gap tra me e Sebastian, ma vediamo di far bene e non cantare subito vittoria'. Sebastian Vettel ...

F1 - Pagelle GP Russia 2018 : Hamilton vince senza lode - Bottas amaro - Verstappen fenomenale - Vettel generoso - Raikkonen dov’era? : Dobbiamo essere sinceri, non è facile compilare le Pagelle del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. Non ha vinto chi, probabilmente, lo avrebbe meritato, e partendo da questo presupposto tutti i giudizi vanno stravolti. La corsa, oggettivamente, non ha regalato grandi emozioni, ma gli spunti sono (e saranno in ottica futura) numerosi. LE Pagelle DEL GP DI Russia 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) – VOTO 7.5: In una domenica normale oggi ...